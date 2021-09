Злата Огнєвіч про проєкт «Холостячка», чоловіка своєї мрії та табу

На телеканалі СТБ відбулася головна романтична прем’єра осені 2021 року. Восени проєкт «Холостячка»-2 на чолі зі співачкою та композиторкою Златою Огнєвіч підкорюватиме серця глядачів і даруватиме вир незабутніх емоцій. Тож ми поспілкувалися з головною героїнею на тему чоловіків, табу і минулих стосунків. Інтерв’ю Злати Огнєвіч читайте в матеріалі.

Про ідеал чоловіка

Головне для мене в людині, в чоловікові — це те, щоб він не був ідеальним. Тому що це буде нецікаво. Мені подобаються чоловіки, сповнені жаги до життя. Мені подобаються чоловіки, які обожнюють подорожувати, вести активний спосіб життя. Мені дуже імпонує наявність інтелекту і, звичайно ж, почуття гумору.

Про табу в чоловікові

Мені не подобаються самозакохані чоловіки. Ось цю рису характеру (я назвала би її вадою) я не змогла б прийняти. І якщо він буде вживати якісь наркотики, то це теж мені не близько. Все інше можна прийняти.

Про успішність, яка відлякувала чоловіків

Я стикалася з тими моментами, коли мій хлопець просто сказав мені: «Знаєш, я так подумав, ми не зможемо з тобою зустрічатися, бо будуть казати, що це хлопець Злати Огнєвіч!». Я думаю, що все це маячня. Бо якщо людина самодостатня, успішна, сильна, то він не буде перейматися такою темою, що він мій хлопець.

Також був хлопець, який казав, що він не прийме моєї кар’єри, адже в мене є шанувальники, які будуть залицятися, дарувати квіти. А він хоче, щоб я належала тільки йому. Я вважаю, що це якийсь людський егоїзм. Це навіть не про стосунки. Як одна людина може належати іншій? Я не річ. Я жива особистість. Я не можу нікому належати взагалі.

