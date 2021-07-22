Сказала «так» всесвіту: Злата Огнєвіч про зйомки проєкту «Холостячка»-2

Зйомки романтичного реаліті «Холостячка»-2 у розпалі! Головна героїня Злата Огнєвіч зізнається, що переживає неймовірний етап у своєму житті, який дозволяє їй відкривати нові кордони. Зараз співачка і композиторка цілком присвячує себе і свій час пошукам чоловіка своєї мрії. І саме проєкт «Холостячка» дарує унікальний досвід. Злата Огнєвіч розповіла більше про те, що ж зараз відбувається у її житті і на знімальному майданчику.

Нещодавно команда проєкту і головна героїня 2 сезону «Холостячка» поїхали в Одесу. Звідти співачка опублікувала кілька Stories. Шанувальники, тим часом, помітили, що Холостячка стала менше з’являтися у мережі. Тому Злата Огнєвіч зізналася, що зараз переживає незабутній етап свого життя, наповнений коханням. А також зазначила, що складно знаходити час на соціальні мережі.

«Сприймайте це як Інстаграм-детокс або детокс від соціальних мереж».

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Натхненна Холостячка також подякувала проєкту і телеканалу СТБ за можливість пережити всі емоції, набути досвіду і поринути у світ любові. А все завдяки тому, що колись сказала «Так».

«Зараз усі сили йдуть на те, щоб знайти чоловіка своєї мрії. Ну, а допомагати мені у цьому буде прекрасний і унікальний проєкт “Холостячка”. Я така щаслива, що колись сказала їм “так”. Сказала “так” всесвіту. Дійсно відбуваються якісь неймовірні події. І мені трішки сумно, що таке у житті може трапитися лише один раз. Далі буде багато інших класних подій. Але те, що відбувається зі мною цього літа, — це унікальний досвід. І я вдячна за нього», — зізналася Злата Огнєвіч.

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