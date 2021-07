Сказала «так» всесвіту: Злата Огнєвіч про зйомки проєкту «Холостячка»-2

Зйомки романтичного реаліті «Холостячка»-2 у розпалі! Головна героїня Злата Огнєвіч зізнається, що переживає неймовірний етап у своєму житті, який дозволяє їй відкривати нові кордони. Зараз співачка і композиторка цілком присвячує себе і свій час пошукам чоловіка своєї мрії. І саме проєкт «Холостячка» дарує унікальний досвід. Злата Огнєвіч розповіла більше про те, що ж зараз відбувається у її житті і на знімальному майданчику.

Нещодавно команда проєкту і головна героїня 2 сезону «Холостячка» поїхали в Одесу. Звідти співачка опублікувала кілька Stories. Шанувальники, тим часом, помітили, що Холостячка стала менше з’являтися у мережі. Тому Злата Огнєвіч зізналася, що зараз переживає незабутній етап свого життя, наповнений коханням. А також зазначила, що складно знаходити час на соціальні мережі.

«Сприймайте це як Інстаграм-детокс або детокс від соціальних мереж».

Більше на тему: Зріла і впевнена у собі жінка: 10 правил Холостячки Злати Огнєвіч

Натхненна Холостячка також подякувала проєкту і телеканалу СТБ за можливість пережити всі емоції, набути досвіду і поринути у світ любові. А все завдяки тому, що колись сказала «Так».

Не пропустіть восени 2021 прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ!

