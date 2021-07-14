Зріла і впевнена у собі жінка: 10 правил Холостячки Злати Огнєвіч
Вже скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостячка»-2. Головною героїнею стала талановита, чарівна співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Своєю особистою історією Холостячка вже ділилася раніше з шанувальниками. А ось які головні принципи і правила Злата винесла зі свого досвіду — читайте в нашому матеріалі. Яка ж вона — зріла і впевнена у собі жінка? 10 правил від Холостячки!
Досить часто ми стикаємося з проблемою, яка має гучну назву — самоповага. Щастя, коли жінка розуміє і точно знає, як поводитися в незручній або образливій ситуації. Ба більше, вийти з неї переможницею. Відстоювання своїх кордонів і установка правил спілкування з нею — це перший і суттєвий крок до успіху. Але все частіше жінки ставлять собі запитання, а як же діяти далі? Як бути зрілою і не боятися себе, своїх бажань? Як поводиться впевнена жінка? Холостячка Злата Огнєвіч поділилася 10 правилами зрілої жінки!
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- Обирайте себе, якщо заходить мова про особисті кордони.
- Умійте дякувати навіть за гіркий досвід взаємин, але телефони колишніх не зберігайте.
- Не жалійте себе, навіть якщо дуже хочеться. Це ознака слабкості. Зріла жінка — це сильна жінка!
- Не накопичуйте в собі образи. Це отрута, яка заважає радіти життю і знайомитися з новими людьми.
- Пам’ятайте, ви нікому нічого не винні. Вам теж ніхто не винен. Життя занадто прекрасне і коротке, щоб намагатися відповідати чужим очікуванням.
- Не засуджуйте свого чоловіка. Приймайте його повністю і не ідеалізуйте.
- Приймайте себе у будь-якому стані, в тому числі, у різних емоціях. Злитися і ненавидіти — навіть дуже нормально.
- Не мовчіть про те, що не подобається. Називайте речі своїми іменами. Зріла жінка обирає діалог замість гри у «вгадай, а що я зараз думаю».
- Не змушуйте партнера вибирати між вами або друзями, улюбленим хобі. Поважайте особисті кордони близької людини.
- Беріть на себе відповідальність за своє життя і вчинки.
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Більше про принципи і основні життєві установки Злати Огнєвіч ми дізнаємося зовсім скоро. Не пропустіть восени 2021 прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ!