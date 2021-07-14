Зріла і впевнена у собі жінка: 10 правил Холостячки Злати Огнєвіч

Вже скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостячка»-2. Головною героїнею стала талановита, чарівна співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Своєю особистою історією Холостячка вже ділилася раніше з шанувальниками. А ось які головні принципи і правила Злата винесла зі свого досвіду — читайте в нашому матеріалі. Яка ж вона — зріла і впевнена у собі жінка? 10 правил від Холостячки!

Досить часто ми стикаємося з проблемою, яка має гучну назву — самоповага. Щастя, коли жінка розуміє і точно знає, як поводитися в незручній або образливій ситуації. Ба більше, вийти з неї переможницею. Відстоювання своїх кордонів і установка правил спілкування з нею — це перший і суттєвий крок до успіху. Але все частіше жінки ставлять собі запитання, а як же діяти далі? Як бути зрілою і не боятися себе, своїх бажань? Як поводиться впевнена жінка? Холостячка Злата Огнєвіч поділилася 10 правилами зрілої жінки!

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Обирайте себе, якщо заходить мова про особисті кордони. Умійте дякувати навіть за гіркий досвід взаємин, але телефони колишніх не зберігайте. Не жалійте себе, навіть якщо дуже хочеться. Це ознака слабкості. Зріла жінка — це сильна жінка! Не накопичуйте в собі образи. Це отрута, яка заважає радіти життю і знайомитися з новими людьми. Пам’ятайте, ви нікому нічого не винні. Вам теж ніхто не винен. Життя занадто прекрасне і коротке, щоб намагатися відповідати чужим очікуванням. Не засуджуйте свого чоловіка. Приймайте його повністю і не ідеалізуйте. Приймайте себе у будь-якому стані, в тому числі, у різних емоціях. Злитися і ненавидіти — навіть дуже нормально. Не мовчіть про те, що не подобається. Називайте речі своїми іменами. Зріла жінка обирає діалог замість гри у «вгадай, а що я зараз думаю». Не змушуйте партнера вибирати між вами або друзями, улюбленим хобі. Поважайте особисті кордони близької людини. Беріть на себе відповідальність за своє життя і вчинки.

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Більше про принципи і основні життєві установки Злати Огнєвіч ми дізнаємося зовсім скоро. Не пропустіть восени 2021 прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ!

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