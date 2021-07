Зріла і впевнена у собі жінка: 10 правил Холостячки Злати Огнєвіч

Вже скоро на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті «Холостячка»-2. Головною героїнею стала талановита, чарівна співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Своєю особистою історією Холостячка вже ділилася раніше з шанувальниками. А ось які головні принципи і правила Злата винесла зі свого досвіду — читайте в нашому матеріалі. Яка ж вона — зріла і впевнена у собі жінка? 10 правил від Холостячки!

Досить часто ми стикаємося з проблемою, яка має гучну назву — самоповага. Щастя, коли жінка розуміє і точно знає, як поводитися в незручній або образливій ситуації. Ба більше, вийти з неї переможницею. Відстоювання своїх кордонів і установка правил спілкування з нею — це перший і суттєвий крок до успіху. Але все частіше жінки ставлять собі запитання, а як же діяти далі? Як бути зрілою і не боятися себе, своїх бажань? Як поводиться впевнена жінка? Холостячка Злата Огнєвіч поділилася 10 правилами зрілої жінки!

Більше на тему: Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, що цінує в стосунках

Більше на тему: Atlas Weekend: виступ Злати Огнєвіч

Більше про принципи і основні життєві установки Злати Огнєвіч ми дізнаємося зовсім скоро. Не пропустіть восени 2021 прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.