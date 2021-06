Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, що цінує в стосунках

Уже восени глядачі зможуть поринути в нову історію романтичного реаліті «Холостячка»-2. Головною героїнею стала співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Зйомки в розпалі, чоловіки підкорюють серце української зірки, а сама Холостячка ділиться своїми думками на тему, що ж найголовніше в стосунках. Детальніше про це — читайте в нашому матеріалі.

Безумовно, стосунки — це тендітна матерія, з якою необхідно працювати. Для Холостячки Злати існують догми, які здатні надихати у взаєминах двох. Однак є і те, що може відштовхнути раз і назавжди. Тому щоб не втрачати нитку порозуміння з партнером, передовсім необхідно говорити.

Саме діалог і прийняття свого партнера, на думку Злати, є основою гармонійних стосунків.

Більше на тему: Як поводитись на першому побаченні: 5 жартівливих лайфхаків від Злати Огнєвіч

А ось як складуться історії майбутнього 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» — дізнаємося вже восени на телеканалі СТБ!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.