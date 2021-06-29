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Холостячка Злата Огнєвіч розповіла, що цінує в стосунках

29.06.2021

Уже восени глядачі зможуть поринути в нову історію романтичного реаліті «Холостячка»-2. Головною героїнею стала співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Зйомки в розпалі, чоловіки підкорюють серце української зірки, а сама Холостячка ділиться своїми думками на тему, що ж найголовніше в стосунках. Детальніше про це — читайте в нашому матеріалі.

Безумовно, стосунки — це тендітна матерія, з якою необхідно працювати. Для Холостячки Злати існують догми, які здатні надихати у взаєминах двох. Однак є і те, що може відштовхнути раз і назавжди. Тому щоб не втрачати нитку порозуміння з партнером, передовсім необхідно говорити.

«Я зрозуміла, яке важливе значення має діалог. Усі моменти, які викликають сумніви, — можна і потрібно обговорювати. Якщо ви по-справжньому цінуєте одне одного — прислухайтеся до партнера. Мій секрет простий: я від початку знаю, що ідеальних людей не буває (о, як же це прекрасно), і приймаю партнера. У кожному з нас прихований цілий Всесвіт, у всьому його різноманітті проявів, при цьому негативу або позитиву не існує.  Це всього лише оцінка крізь призму ваших суджень, досвіду, поглядів», — зазначає Холостячка.

Саме діалог і прийняття свого партнера, на думку Злати, є основою гармонійних стосунків.

«А в моєму випадку ще й ніжні обійми, компліменти, дотики, — у такі моменти я відчуваю вселенську любов», — зізнається співачка.

Більше на тему: Як поводитись на першому побаченні: 5 жартівливих лайфхаків від Злати Огнєвіч

А ось як складуться історії майбутнього 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» — дізнаємося вже восени на телеканалі СТБ!

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