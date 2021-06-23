Як поводитись на першому побаченні: 5 жартівливих лайфхаків від Злати Огнєвіч

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного реаліті «Холостячка»-2 на чолі зі співачкою Златою Огнєвіч. Незабаром ми побачимо захопливі та незабутні знайомства головної героїні з чоловіками, а також довгу подорож у рамках проєкту, де учасники підкорюватимуть серце завидної зірки української естради. Сама Злата Огнєвіч тим часом готується до перших побачень і ділиться жартівливими лайфхаками, як же треба поводитися на першому побаченні. Чи не треба? Більше — в матеріалі.

Злата Огнєвіч поділилася лайфхаками, як же поводитися на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити зустріч останньою. Головним питанням залишається: чи дотримуватиметься Холостячка таких правил, якщо раптом учасник не припаде їй до душі?

5 жартівливих лайфхаків від Злати Огнєвіч:

Захопливо розповідати про своїх колишніх, ваш перший поцілунок в усіх гарячих подробицях! Заспівати йому пісеньку «Santa baby», у якій дівчина просить подарувати каблучку від «Тіффані», кабріолет 54-го, яхту, платиновий рудник. При цьому мило усміхатися і казати: «Це моя улюблена пісенька». Називати його «пупсик», «солоденький», «котик», щоб чули інші. Голосно сміятися, легко похрюкуючи. Позичити в нього гроші.

Більше на тему: Холостячка Злата Огнєвіч розповіла про підводні камені в професії

Другий сезон «Холостячки» глядачі зможуть побачити вже цієї осені на СТБ.