Як поводитись на першому побаченні: 5 жартівливих лайфхаків від Злати Огнєвіч

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного реаліті «Холостячка»-2 на чолі зі співачкою Златою Огнєвіч. Незабаром ми побачимо захопливі та незабутні знайомства головної героїні з чоловіками, а також довгу подорож у рамках проєкту, де учасники підкорюватимуть серце завидної зірки української естради. Сама Злата Огнєвіч тим часом готується до перших побачень і ділиться жартівливими лайфхаками, як же треба поводитися на першому побаченні. Чи не треба? Більше — в матеріалі.

Злата Огнєвіч поділилася лайфхаками, як же поводитися на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити зустріч останньою. Головним питанням залишається: чи дотримуватиметься Холостячка таких правил, якщо раптом учасник не припаде їй до душі?

Другий сезон «Холостячки» глядачі зможуть побачити вже цієї осені на СТБ.

