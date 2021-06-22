Холостячка Злата Огнєвіч розповіла про підводні камені в професії

Головною героїнею 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» стала співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Зірка українського шоу-бізнесу та улюблениця слухачів сучасних хітів поділилася таємницями і підводними каменями своєї професії. Більше про це — в матеріалі.

Для початку варто зазначити, що Злата готується представити нову пісню з назвою «Мій назавжди». Прем’єра відбудеться вже незабаром, у липні. Кліп на композицію відзнято. І сам процес спонукав Злату розповісти, що ж переживає артист, коли занурюється в життя мистецтва і знімальний процес.

«Кліп — це окремий унікальний жанр мистецтва! Справжня мінікінострічка, яка глибше розкриває артиста, пісню, музичний посил, але при цьому дуже обмежена за часом і часто — способом вираження. І тут часто виникають різні нюанси», — зізнається Холостячка.

Глядачі бачать справжній спектр емоцій музикантів. У такі моменти мимоволі замислюєшся, звідки у співаків навички акторської майстерності. Детальніше про це поділилася Злата.

«Уже давно я збираю в свою акторську скарбничку емоції, щоб у потрібний момент дістати і працювати з ними в кадрі. Дуже важливе при цьому вміння перемикатися: зайти в потрібний стан, виконати акторське / режисерське завдання вигаданої історії, при цьому — додати правду життя. Вся справа саме в правді і вірі. Кіно і є життя, тільки перед камерою».

У новому кліпі ми побачимо історію, яку співачка і композиторка переживала особисто. І щоб повністю і правдиво занурити глядача в неї, Злата взяла у кард свій давній трагічний тригер.

«Мені довелося взяти в кадр свій дуже давній трагічний тригер, через який я на весь день втратила відчуття реальності. Знову накотилися спогади, які не давали заснути навіть уночі. За всього досвіду й професіоналізму — у мене не завжди виходить відключатися і працювати за сигналом, а потім виходити зі стану після команди: “Стоп. Знято”. Моя професія багато чого мене навчила. Бачити ширше, думати глибше і пам’ятати про баланс», — підсумувала Холостячка.

Більше на тему: «Холостячка»-2: Стильні образи Злати Огнєвіч, або Що носити влітку 2021

А ми, тим часом, чекаємо на вихід нового хіта і прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка».

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