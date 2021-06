Холостячка Злата Огнєвіч розповіла про підводні камені в професії

Головною героїнею 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» стала співачка і композиторка Злата Огнєвіч. Зірка українського шоу-бізнесу та улюблениця слухачів сучасних хітів поділилася таємницями і підводними каменями своєї професії. Більше про це — в матеріалі.

Для початку варто зазначити, що Злата готується представити нову пісню з назвою «Мій назавжди». Прем’єра відбудеться вже незабаром, у липні. Кліп на композицію відзнято. І сам процес спонукав Злату розповісти, що ж переживає артист, коли занурюється в життя мистецтва і знімальний процес.

Глядачі бачать справжній спектр емоцій музикантів. У такі моменти мимоволі замислюєшся, звідки у співаків навички акторської майстерності. Детальніше про це поділилася Злата.

У новому кліпі ми побачимо історію, яку співачка і композиторка переживала особисто. І щоб повністю і правдиво занурити глядача в неї, Злата взяла у кард свій давній трагічний тригер.

Більше на тему: «Холостячка»-2: Стильні образи Злати Огнєвіч, або Що носити влітку 2021

А ми, тим часом, чекаємо на вихід нового хіта і прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.