Главной героиней 2 сезона романтического реалити «Холостячка» стала певица и композитор Злата Огневич. Звезда украинского шоу-бизнеса и любимица слушателей современных хитов поделилась тайнами и подводными камнями своей профессии. Больше об этом — в материале.

Для начала стоит отметить, что Злата готовится представить новую песню с названием «Мій назавжди». Премьера состоится уже вскоре, в июле. Клип на композицию отснят. И сам процесс побудил Злату рассказать, что же переживает артист, когда погружается в жизнь искусства и съемочный процесс.

«Клип — это отдельный уникальный жанр искусства! Настоящая мини-кинолента, которая глубже раскрывает артиста, песню, музыкальный посыл, но при этом очень ограничена по времени и часто — способом выражения. И тут часто возникают различные нюансы», — признается Холостячка.

Зрители видят настоящий спектр эмоций музыкантов. В такие моменты невольно задаешься вопросом, откуда у певцов навыки актерского мастерства. Подробнее об этом поделилась Злата.

«Уже давно я собираю в свою актерскую копилку эмоции, чтобы в нужный момент достать и работать с ними в кадре. Очень важно при этом умение переключаться: зайти в нужное состояние, выполнить актерскую/режиссерскую задачу выдуманной истории, при этом — добавить правду жизни. Всё дело именно в правде и вере. Кино и есть жизнь, только перед камерой».

В новом клипе мы увидим историю, которую певица и композитор переживала лично. И чтобы всецело и правдиво погрузить зрителя в нее, Злата взяла в кард свой давний трагический триггер.

«Мне пришлось взять в кадр свой очень давний трагический триггер, из-за которого я на весь день потеряла ощущение реальности. Вновь накатили воспоминания, которые не давали уснуть даже ночью. При всём опыте и профессионализме — у меня не всегда получается отключаться и работать по щелчку, а потом выходить из состояния после команды: “Стоп. Снято”. Моя профессия многому меня научила. Видеть шире, думать глубже и помнить о балансе», — заключила Холостячка.

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А мы, тем временем, ждем выход нового хита и премьеру 2 сезона романтического реалити «Холостячка».

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