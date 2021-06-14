Холостячка Злата Огневич продолжает радовать поклонников не только своим творчеством, но и невероятно женственными образами. Эталон красоты, утонченности и чувства стиля, — все это можно сказать о Холостячке 2 сезона! Редакция STB.UA собрала актуальные наряды певицы и композитора Златы Огневич в одном материале. Если вы задаетесь вопросом, что же надеть летом 2021, — знакомьтесь со стильными образами Холостячки!

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Сексуальный, серьезный и супер-модный образ с черным боди и пиджаком. Массивные аксессуары впечатляют и грамотно расставляют акценты.

Этот образ доказывает, что Злата — настоящая модница! На первый взгляд наряд выглядит деловым, но в то же время — модным и свободным. Этим Холостячка обязана неоново-зеленым пиджаку и свободным брюкам. Костюм знаменует собой блестящее возрождение тренда весной 2021 года.

Неотъемлемый тренд сезона — летнее воздушное платье с казаками. В данном случае Злата удачно подчеркнула талию массивным кожаным ремнем.

А здесь не знаешь куда посмотреть в первую очередь. Платье-пиджак с рукавами-фонариками в красивом белоснежном цвете. Но главная изюминка — чулки из фатина в отделке металлических цепей. Безусловно, наряд для светских вечеров или удачной вечеринки.

Жаркое лето требует соответствующих нарядов. Платья — то, что никогда не будет лишним в гардеробе. А платья-комбинации который год представляют передовые дома моды.

Насколько по-разному могут смотреться образы в зависимости от принта. Сочные лимоны сменил черный атлас, который прекрасно смотрится с босоножками на невысоком каблуке с переплетами. Такие модели отлично вписываются не только в романтичных и отпускных образах, но и в деловом гардеробе они будут уместны.

Холостячке невероятно идут образы с комбинированием разных текстур и фасонов. Не секрет, что не первый год актуальным является свитер в комбинации с летними платьями. Образ Златы невероятно актуален для прогулок, фотосессий и даже свиданий, которые состоятся этой осенью на телеканале СТБ!

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