Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити «Холостячка»-2 во главе с певицей Златой Огневич. Вскоре мы увидим увлекательные и незабываемые знакомства главной героини с мужчинами, а также долгое путешествие в рамках проекта, где участники будут покорять сердце завидной звезды украинской эстрады. Сама Злата Огневич тем временем готовится к первым свиданиям и делится шуточными лайфхаками, как же надо вести себя на первом свидании. Или не надо? Больше — в материале.

Злата Огневич поделилась лайфхаками, как же повести себя на первом свидании с парнем, если хочешь сделать встречу последней. Самым главным вопросом остается: будет ли следовать Холостячка таким правилам, если вдруг участник придется ей не по душе?

5 шуточных лайфхаков от Златы Огневич:

Увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях! Спеть ему песенку «Santa baby», в которой девушка просит подарить колечко от «Тиффани», кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: «Это моя любимая песенка». Называть его «пупсик», «сладкий», «котенок», чтобы слышали остальные. Громко смеяться, слегка похрюкивая. Одолжить у него деньги.

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Второй сезон «Холостячки» зрители смогут увидеть уже этой осенью на СТБ.