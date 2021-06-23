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Как вести себя на первом свидании: 5 шуточных лайфхаков от Златы Огневич

23.06.2021

Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити «Холостячка»-2 во главе с певицей Златой Огневич. Вскоре мы увидим увлекательные и незабываемые знакомства главной героини с мужчинами, а также долгое путешествие в рамках проекта, где участники будут покорять сердце завидной звезды украинской эстрады. Сама Злата Огневич тем временем готовится к первым свиданиям и делится шуточными лайфхаками, как же надо вести себя на первом свидании. Или не надо? Больше — в материале.   

Злата Огневич поделилась лайфхаками, как же повести себя на первом свидании с парнем, если хочешь сделать встречу последней. Самым главным вопросом остается: будет ли следовать Холостячка таким правилам, если вдруг участник придется ей не по душе?

5 шуточных лайфхаков от Златы Огневич:

  1. Увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях!
  2. Спеть ему песенку «Santa baby», в которой девушка просит подарить колечко от «Тиффани», кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: «Это моя любимая песенка».
  3. Называть его «пупсик», «сладкий», «котенок», чтобы слышали остальные. 
  4. Громко смеяться, слегка похрюкивая.
  5. Одолжить у него деньги.

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Второй сезон «Холостячки» зрители смогут увидеть уже этой осенью на СТБ.

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