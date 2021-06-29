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Холостячка Злата Огневич рассказала, что ценит в отношениях

29.06.2021

Уже осенью зрители смогут погрузиться в новую историю романтического реалити «Холостячка»-2. Главной героиней стала певица и композитор Злата Огневич. Съемки в разгаре, мужчины покоряют сердце украинской звезды, а сама Холостячка делится своими мыслями на тему, что же самое главное в отношениях. Подробнее об этом — читайте в нашем материале. 

Безусловно, отношения — это хрупкая материя, с которой необходимо работать. Для Холостячки Златы есть догмы, которые способны вдохновлять во взаимоотношениях двоих. Однако есть и то, что может оттолкнуть раз и навсегда. Поэтому чтобы не терять нить взаимопонимания с партнером, в первую очередь необходимо говорить. 

«Я поняла, какое важное значение имеет диалог. Все моменты, которые вызывают сомнения, — можно и нужно обсуждать. Если вы по-настоящему дорожите друг другом — прислушивайтесь к партнёру. Мой секрет прост: я изначально знаю, что идеальных людей не бывает (о, как же это прекрасно), и принимаю партнёра. В каждом из нас скрыта целая Вселенная, во всём её многообразии проявлений, при этом негатива или позитива не существует. Это всего лишь оценка через призму ваших суждений, опыта, взглядов», — отмечает Холостячка.

Именно диалог и принятие своего партнёра, по мнению Златы, являются основой гармоничных отношений. 

«А в моем случае ещё и нежные объятия, комплименты, прикосновения, — в такие моменты я ощущаю вселенскую любовь», — признаётся певица.

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А вот как сложатся истории грядущего 2 сезона романтического реалити «Холостячка» — узнаем уже осенью на телеканале СТБ!

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