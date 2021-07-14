Уже скоро на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера романтического реалити «Холостячка»-2. Главной героиней стала талантливая, очаровательная певица и композитор Злата Огневич. Своей личной историей Холостячка уже делилась ранее с поклонниками. А вот какие главные принципы и правила Злата вынесла из своего опыта — читайте в нашем материале. Какая же она — зрелая и уверенная в себе женщина? 10 правил от Холостячки!

Довольно часто мы сталкиваемся с проблемой, которая имеет громкое название — самоуважение. Счастье, когда женщина понимает и точно знает, как повести себя в неудобной или обидной ситуации. Более того, выйти из нее победителем. Отстаивание своих границ и установка правил общения с ней — это первый и существенный шаг к успеху. Но все чаще женщины задаются вопросом, а как же действовать дальше? Как быть зрелой и не бояться своих желаний? Как ведет себя уверенная женщина? Холостячка Злата Огневич поделилась 10 правилами зрелой женщины!

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Выбирайте себя, если заходит речь о личных границах. Умейте благодарить даже за горький опыт отношений, но телефоны бывших не храните. Не жалейте себя, даже если очень хочется. Это признак слабости. Зрелая женщина — это сильная женщина! Не копите в себе обиды. Это яд, который мешает радоваться жизни и знакомиться с новыми людьми. Помните, вы никому ничего не должны. Вам тоже никто не должен. Жизнь слишком прекрасна и коротка, чтобы стараться соответствовать чужим ожиданиям. Не осуждайте своего мужчину. Принимайте его полностью и не идеализируйте. Принимайте себя в любом состоянии, в том числе, в разный эмоциях. Злиться и ненавидеть — очень даже нормально. Не молчите о том, что не нравится. Называйте вещи своими именами. Зрелая женщина предпочитает диалог вместо игры в «угадай, а что я сейчас думаю». Не заставляйте партнера выбирать между вами или друзьями, любимым хобби. Уважайте личные границы близкого человека. Берите на себя ответственность за свою жизнь и поступки.

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Больше о принципах и основных жизненных установках Златы Огневич мы узнаем совсем скоро. Не пропустите осенью 2021 премьеру 2 сезона романтического реалити «Холостячка» на СТБ!

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