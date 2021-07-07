Atlas Weekend: выступление Златы Огневич

5 июля в Киеве на ВДНХ стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend―2021. В этом году он проходит в формате friends edition. Первые два дня фестиваля, 5 и 6 июля, были бесплатными с одинаковой программой. Среди звезд украинского шоу-бизнеса выступала и Холостячка 2 сезона — певица и композитор Злата Огневич. Подробнее — в материале.

Стартовал масштабный фестиваль Atlas Weekend, который собрал тысячи поклонников. Напомним, что этому событию предшествовали два года перерыва. И летом 2021 года звезды наконец-то смогли выступить перед большой аудиторией.

Главная героиня 2 сезона романтического реалити «Холостячка» Злата Огневич выступила на Atlas Weekend, исполнив три песни: «Богиня», «Я твоя єдина», «Океан».

Больше по теме: Холостячка Злата Огневич поддержала каминг-аут MELOVINа

Певица поблагодарила организаторов фестиваля за масштабное мероприятие, а своих многочисленных поклонников ― за поддержку и любовь. Стоит отметить, что слушатели засыпали Холостячку комплементарными сообщениями: «Самое профессиональное выступление», «Злата, а ты случайно не даешь курсы вокала? Хотел очень к тебе попасть», «Бешенная энергетика».

Смотрите выступление Златы Огневич



Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ