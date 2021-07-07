Главная героиня 2 сезона романтического реалити «Холостячка» Злата Огневич поддержала украинского исполнителя MELOVINа в его каминг-ауте. Певица и композитор оценила откровенность и уверенность в своей позиции артиста, решившегося на признание. Больше об этом — читайте в нашем материале.

Победитель Национального отбора на Евровидение-2018 и шоу «Х-фактор», украинский певец Константин Бочаров (MÉLOVIN) на сцене Atlas Weekend совершил каминг-аут — поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем развернул флаг ЛГБТ+.

Причиной скандала стало то, что данный эпизод не попал в онлайн-трансляцию. Уже вечером MELOVIN написал длинный пост у себя в социальных сетях, где предположил, что поцелуи специально вырезали. И вероятнее всего потому, что он показал свою сущность. Позднее выяснилось, что идея каминг-аута созрела давно, а парня для поцелуя артисту помогли найти в организации UkrainePride.

Среди знаменитостей, первыми поддержавших MELOVINа, ― главная Холостячка страны Злата Огневич: «Свобода быть собой — самая большая ценность! Я всегда за смелость. Я за правду. У нас в стране нет ни одного артиста, который был бы так откровенен со своей аудиторией, как ты! Люди это чувствуют и люди это ценят! Уже вижу, сколько негатива выливается на тебя. Не слушай никого. Твой путь прекрасен, и твои люди всегда останутся с тобой!».

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