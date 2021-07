Холостячка Злата Огнєвіч підтримала камінгаут MELOVINа

Головна героїня 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» Злата Огнєвіч підтримала українського виконавця MELOVINа в його камінгауті. Співачка і композиторка оцінила відвертість і впевненість у своїй позиції артиста, який наважився на зізнання. Більше про це — читайте в нашому матеріалі.

Переможець Національного відбору на Євробачення-2018 і шоу «Х-фактор», український співак Костянтин Бочаров (MÉLOVIN) на сцені Atlas Weekend здійснив камінгаут — поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім розгорнув прапор ЛГБТ+.

Причиною скандалу стало те, що цей епізод не потрапив в онлайн-трансляцію. Уже ввечері MELOVIN написав довгий пост у себе в соціальних мережах, де припустив, що поцілунки спеціально вирізали. І найімовірніше тому, що він показав свою сутність. Пізніше з’ясувалося, що ідея камінгауту визріла давно, а хлопця для поцілунку артисту допомогли знайти в організації UkrainePride.

Серед знаменитостей, які першими підтримали MELOVINа, ― головна Холостячка країни Злата Огнєвіч: «Свобода бути собою — найбільша цінність! Я завжди за сміливість. Я за правду. У нас в країні немає жодного артиста, який був би такий відвертий зі своєю аудиторією, як ти! Люди це відчувають і люди це цінують! Уже бачу, скільки негативу виливається на тебе. Не слухай нікого. Твій шлях прекрасний, і твої люди завжди залишаться з тобою!».

