MÉLOVIN здійснив камінгаут

Переможець Національного відбору на Євробачення-2018 і шоу «Х-фактор», український співак Костянтин Бочаров (MÉLOVIN) на сцені Atlas Weekend здійснив камінгаут ― поцілував дівчину і хлопця, з якими виступав, а потім розгорнув прапор ЛГБТ +.

MÉLOVIN поцілувався на сцені з дівчиною, учасницею модельного реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» ― Марго ― і хлопцем, тим самим сказавши: кохання ― це кохання, і кохати треба того, кого тобі справді хочеться кохати.

Першими його підтримали головна холостячка країни Злата Огнєвіч і співачка, учасниця шоу «Х-фактор» Аліна Паш.

У мережі відео миттєво стало вірусним. Реакція користувачів ― фанатів виконавця ― на його боці. Більшість хоч і вважає це несподіванкою, але підтримує камінгаут співака і каже, що «в житті дуже важливо бути самим собою».

Медіагрупа StarLightMedia беззмінно поділяє цінності прав людини і має лідерські потужності, які ми використовуємо для висвітлення цього цінного моменту. Тому вже зараз наша талановита команда «Вікна-новини» готує великий матеріал про камінгаут, а також для висвітлення ми використовуємо і наші диджитал-ресурси.

Нагадаємо, Костянтину Бочарову 24 роки, він народився в Одесі. Як виконавець став відомим після перемоги в шоу «Х-фактор», виходу в фінал Національного відбору та участі від України в Євробаченні-2018 у Лісабоні, де посів 17-е місце.

