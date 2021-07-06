MÉLOVIN совершил каминг-аут

Победитель Национального отбора на Евровидение-2018 и шоу «Х-фактор», украинский певец Константин Бочаров (MÉLOVIN) на сцене Atlas Weekend совершил каминг-аут — поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем развернул флаг ЛГБТ+.

Фото — @kolotiy_ilya

MÉLOVIN поцеловался на сцене с девушкой, участницей модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» — Марго — и парнем, тем самым сказав: любовь — это любовь, и любить нужно того, кого тебе действительно хочется любить!

Первыми его поддержали главная холостячка страны Злата Огневич и певица, участница шоу «Х-фактор» Алина Паш.

«Мел! Поддерживаю тебя! Свобода быть собой — наивысшая ценность!» — написала в своем блоге в «Инстаграм» Злата Огневич.

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«Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу…» — написал MÉLOVIN в своих соцсетях.

В сети видео мгновенно стало вирусным. Реакция пользователей — фанатов исполнителя — на его стороне. Большинство хоть и считает это неожиданностью, но поддерживает каминг-аут певца и говорит, что в «жизни очень важно быть самим собой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Медиагруппа StarLightMedia бессменно разделяет ценности прав человека и имеет лидерские мощности, которые мы используем для освещения этого ценного момента. Поэтому уже сейчас наша талантливая команда «Вікна-новини» готовит большой материал о каминг-ауте, также для освещения мы используем и наши диджитал-ресурсы.

Напомним, Константину Бочарову 24 года, он родился в Одессе. Как исполнитель стал известным после победы в шоу «Х-фактор», выхода в финал Национального отбора и участия от Украины в Евровидении-2018 в Лиссабоне, где занял 17-е место.

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