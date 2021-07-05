Маша Ефросинина отдыхает с семьей в Турции

Ведущая проекта «Мой секрет», премьера которого состоится уже этой осенью на телеканале СТБ, Маша Ефросинина отдыхает в Турции. Яркими фото из отпуска непревзойденная Маша делится со своими подписчиками в Instagram.

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Ведущая проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина отправилась в отпуск со своей семьей в солнечную Турцию. Компанию ей составила ее подруга и крестная сына Саши — Ольга Балабан. Как призналась Маша, Оля — ее все:

«С Леликом мы дружим больше 20 лет. Она крестная Сани и вообще мое все (об этом как-нибудь расскажу подробнее). И вот недавно мы с ней обнаружили, что никогда не отдыхали вместе! Ситуация срочно исправлена».

Судя по ярким фото, телеведущей очень нравится отдыхать и проводить время вместе с семьей. Это и неудивительно, ведь ввиду большой загруженности, не всегда удается выделить много времени для самых родных.

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