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Маша Ефросинина отдыхает с семьей в Турции

05.07.2021

Ведущая проекта «Мой секрет», премьера которого состоится уже этой осенью на телеканале СТБ,  Маша Ефросинина отдыхает в Турции. Яркими фото из отпуска непревзойденная Маша делится со своими подписчиками в Instagram.  

мой секрет

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Ведущая проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина отправилась в отпуск со своей семьей в солнечную Турцию. Компанию ей составила ее подруга и крестная сына Саши — Ольга Балабан. Как призналась Маша, Оля — ее все:

«С Леликом мы дружим больше 20 лет. Она крестная Сани и вообще мое все (об этом как-нибудь расскажу подробнее). И вот недавно мы с ней обнаружили, что никогда не отдыхали вместе! Ситуация срочно исправлена».  

Судя по ярким фото, телеведущей очень нравится отдыхать и проводить время вместе с семьей. Это и неудивительно, ведь ввиду большой загруженности, не всегда удается выделить много времени для самых родных. 

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