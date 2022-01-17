14 января в 19:45 в эфире СТБ вышли 3 и 4 выпуски провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Актриса сериала «Крепостная» Слава Красовская призналась, какие проблемы создают ей навязчивые фанаты-преследователи в Сети и в жизни. Подробности ― смотрите в новом выпуске «Мой секрет» на СТБ.

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Слава Красовская призналась, что после премьеры «Крепостной» в Польше хотела попрактиковаться в польском языке и позволила себе слишком фамильярно общаться с фанатами-поляками, чем привлекла внимание одного из мужчин, который неправильно воспринял переписку с актрисой и ее просьбу переслать ей книгу.

«Я, конечно, предложила ему деньги за книгу и за доставку, но он их не взял. Потом настал мой день рождения, и он прислал мне 100 долларов, написав об этом постфактум. И на тот момент я тоже это поняла ― у меня не было никакого сопротивления, это было очень странно, потому что я испытывала чувство вины. Потому что человек думал, что я дружу с ним больше, чем есть на самом деле», ― рассказала Слава.

После этого мужчина еще раз решил послать ей 100 долларов, и у них разгорелся конфликт из-за этого. Девушка попросила его больше не посылать деньги, потому что практика просто помощи существует для больных или немощных людей. Она же не больная и не немощная.

«Дошло до обвинений, что «я отношусь к тебе со всей душой, а ты мне ― пинок под зад». И мне стало от этого дискомфортно. И самое удивительное ― он использовал психологические крючки, что я чувствовала себя виноватой, что я человека оскорбляю и не принимаю его внимания. А потом ― шок-контент: он пишет, что получил анализы и у него рак. Причем страшный рак в последней стадии», ― вспомнила Слава.

После этого психологическое давление только продолжалось, и он даже напугал девушку, когда пытался добиться ее внимания во время фан-встречи в Варшаве.

«Я осознаю, что мне было стыдно казаться селебой, и мне было стыдно, чтобы казалось, что я “зазвездилась” и что я так себя оцениваю, что я такая суперзвезда, что могу морозиться от людей и не подпускать к себе», ― резюмировала Красовская.

В Украине у Славы также, как оказалось, есть преследователь, ― старшая сестра даже хотела обратиться в киберполицию. Они с сестрой Зосей не знают, кто это, однако этот человек делает вид, что все знает о Славе.

«Он читает даже 200-ю страницу “Гугла”. Там какие-то анкеты мои с первого курса. И он пишет: «А, это же у тебя фильм любимый такой-то..» Но я это написала во «ВКонтакте» в 2004 году», ― объяснила актриса.

Сестра Красовской считает, что у преследователя какие-то качели и он может быть неадекватным, потому что пишет странные вещи.

«Это его фантазия. Я понимаю, что человек-фанатик ― он постоянно находится в каких-то своих фантазиях. Все, что он пишет, ― он бредит, и ему нужно это на Славку вываливать», ― объяснила Зося.

Ведущая отметила, что важно это обсудить именно в студии, чтобы фанаты Славы и просто родители знали, какое может быть преследование в Сети и что с этим делать.

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Video: Слава Красовская раскрыла правду о своем маниакальном преследователе В новом выпуске проекта Мой секрет с Машей Ефросининой актриса Крепостной Слава Красовская и ее сестра рассказали о преследователях девушки

Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам в 19:45 на СТБ!

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