7 января на СТБ вышел провокационный проект «Мой секрет» с Машей Ефросининой. В первом выпуске на откровенные вопросы отвечал судья шоу «Україна має талант» Евгений Кот. С какой целью Маша Ефросинина согласилась стать ведущей и какую непростую роль берет на себя в проекте ― читайте в интервью.

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Каждый выпуск проекта «Мой секрет» посвящен одной звезде. Острые и неожиданные вопросы ведущей заставят знаменитостей впервые признаться в тайнах, которые они тщательно скрывали всю свою жизнь.

В проекте зрители увидят ряд откровенных интервью и потрясающих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: судьи «Україна має талант» Евгения Кота, музыкантов Олега Скрипки, Русланы Лыжичко, Славы Каминской, Камалии, Tayanna, актеров драмы «Крепостная» и др.

В чем особенность проекта «Мой секрет»?

Его особенность в том, что на телевидении наконец-то можно говорить без редакции и без цензуры. Я очень много лет ждала интервью, которые не будут редактироваться звездами, не предполагают предварительного согласования вопросов и вмешательства в монтаж, а когда реальная история, рассказанная откровенно, открыто, честно, ― так же и будет подана для зрителя. Поэтому для меня «Мой секрет» ― это возможность показать звезд обычными людьми, которыми они и являются.

Как быть ведущей этого проекта?

Мне даже понятие «ведущая» в этом плане диссонирует, потому что я считаю себя собеседником. Жанр интервью настолько стал частью моей жизни, что я много раз спрашивала себя: а что я, собственно, делаю в том амплуа интервьюера? И странное дело со мной случилось. Я много лет сижу на месте моих героев. И в какой-то момент я поняла, что разговаривать со звездой нужно так, как бы я хотела, чтобы разговаривали со мной: чтобы правда не была осквернена, чтобы к секретам относились с уважением, чтобы человек доверял интервьюеру, знал, что он никогда в жизни его не обидит, несмотря на то, что некоторые вопросы будут об очень интимных вещах. Таким образом для того, чтобы человек открылся, необязательно быть бескомпромиссным жестким ведущим, задающим некорректные вопросы. Моя практика и моя жажда к интервью показывают то, что через человечный разговор, через уважение к секретам можно прийти гораздо глубже. И это всегда мой челлендж. Потому ведущей так буквально я себя не называю. Я считаю, что я интервьюер-союзник.

Многие годы у меня были попытки сделать интервью на телевидении. И для профессионала это вызов ― понять, почему в те времена оно не было воспринято так, как хотелось бы сегодня. Почему в какое-то время люди были не готовы? Потом, когда я уже начала развивать свои проекты на ютубе, мне показалось, что я нашла причину. Их отредактированность, определенная цензурированность самой звездой всегда делала их немного пластиковыми. А зритель видит и слышит абсолютно всё! Поэтому все интернет-проекты сегодня демонстрируют то, что пришла жажда честности. Люди и тогда понимали, что не все так линейно, прямо и честно, что это телевидение, где выдают красивую картинку с идеальными образами. Это был закон жанра, а сейчас он изменился.

И личное желание звезды прийти и сесть в кресло героя проекта «Мой секрет» ― это уже ее декларация о том, что она будет отвечать откровенно. Ну, как я могла отказаться? Я это люблю, это мое профессиональное возбуждение. Я считаю, что ты никогда не можешь добиться определенного лимита своего развития в жанре интервью. Потому что человеку всегда есть что сказать. Этот путь постоянного непредсказуемого путешествия по судьбе человека — для меня это самый высокий профессиональный кайф. Я никогда не знаю, куда зайдет интервью.

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Где легче открываться звездам: на телевидении или в интернете?

Я радо стану с вами в один ряд людей, которые хотят узнать на это ответ. Мы и будем первопроходцами! Телевидение существует давно, и только в наших руках ― мы изменим его клише или пойдем в старых рамках. Думаю, что звездам будет тоже тяжело, а редакционной группе еще труднее. То есть человек не только должен рассказать свою историю, а еще внутри себя позволить, чтобы эта история получила жизнь.

Какая для меня была честь, когда Ира Билык села в кресло! А у меня не то что коленки дрожали, я просто была вся такая сжатая, это был первый эфир, и я не знала вообще, чего ждать от этого интервью. Мы все были готовы, что Ира может встать и уйти. Но благодаря моему опыту, репутации, отношению к разным судьбам человек доверился настолько, что даже те моменты, которые я была абсолютно уверена, что Ира не расскажет, она рассказала.

Давайте держать кулачки и думать, что мы с вами положим начало эре совершенно откровенных признаний на телевидении. От звезд первого уровня!

Вы в дружеских отношениях со многими звездами. Как это повлияло на создание проекта?

У этой медали есть две стороны. У меня со многими звездами действительно дружеские отношения, я многое о многих знаю. И в этом плане я не могу сказать, что это мне поможет. Это тот самый момент, когда в тебе живет и человек, который не может подставить, осквернить дружбу, и журналист, точно знающий законы жанра. Но есть разные секреты. Есть секреты, которые люди решили с собой до конца своих дней пронести. И моя задача ― сделать так на площадке, чтобы человек поймал тот момент, когда он еще раз задастся вопросом: а может ему открыться? Я всегда иду к этому моменту, беру на себя ответственность еще раз поставить этот вопрос… Но если человек уже говорит «нет» стопроцентно, я не буду пересекать черту.

Обычно сам разговор с любым человеком ― это тоже ответы на многие вопросы. Есть разные вербальные сигналы, по которым понятно, человек говорит правду или что-то скрывает. То есть не всегда и нужен ответ — все показывает камера.

Есть ли у вас какие-либо правила для записи интервью?

Я точно знаю, что хамством ничего не добьешься. Хамством в смысле жесткой беседой, когда ты из себя пытаешься выжать жесткую журналистку. Человек закрывается на все замки. Во-вторых, я даю понять, что была на его месте. Возможно, и завтра буду.

У меня тоже есть интервью. Но я точно знаю цену правде, доверию и обидам. Я никогда не позволяю себе в интервью оскорблять человека и не позволяю обижать меня. Мне ничего не нужно играть. Моя теория в том, что самые искренние откровения возможны без провокационного разоблачения. Я неплохо разбираюсь в психологии — интервью заставили меня ее изучать. Я много общаюсь со специалистами высшего уровня. И я изучаю много лет то, как устроена психика человека, желающего что-то скрыть. Я не боюсь ни правды, ни того, что меня обидят, ни того, что встанут и уйдут с площадки. Камера все видит. Иногда не нужно говорить.

Что бы вы посоветовали звезде, боящейся идти на проект?

Первое ― чтобы она поняла, что я на ее стороне. Я совершенно точно понимаю, почему она боится. Сегодня наступили такие времена, что если ты на включенную камеру сидишь и врешь, лучше не идти на интервью. И если тебе есть что скрывать, а ты не знаешь, как выйдешь из этой ситуации, каждый факт о своей жизни можно как-то прокомментировать. Всегда есть фраза: я это не комментирую. А люди об этом не думают, они закрываются и отказывают в интервью. Звезда должна понять, что я никогда не смогу открыть секрет, если она не захочет этого. Это факт! Это человеческая психология! Я считаю, что человека нельзя насильно раскрыть. Итак, если он уже в кресле героя, то нужно довериться.

Какая у вас мотивация создавать проект «Мой секрет»?

Если вы меня спросите, какой самый распространенный комментарий под любым классным откровенным интервью, я вам скажу! Это «Спасибо, я увидела любимую звезду совсем с другой стороны. Спасибо вам, она настоящий человек». И это так круто! Единственное, что необходимо зрителю, который с детства обожает эту звезду, собирает о ней все факты или, наоборот, ненавидит ее, ― просто другой правдивый взгляд на этого человека.

Если ты, которого слушают и любят миллионы, показываешь, что ты это прошел и стал великим человеком, ты даешь людям мотивацию зарыть свои страхи и слезы и жить, преуспевая.

И ты понимаешь, что звездам нужно это сегодня объяснять. Но на своих концертах, выступлениях, в соцсетях они уже декларируют определенные социальные манифесты. Но смелости прийти это рассказать через свою жизнь, к сожалению, хватает не у всех. Поэтому тем интереснее делать «Мой секрет».

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Вы бы сели на место звезд на проекте «Мой секрет»?

Если бы у меня брала интервью такая, как я, то я бы не боялась, что меня обидят. Ибо, рассказав о своей самой большой боли, мы никогда не знаем, что с этим сделают. Мне улыбнутся в ответ и скажут: «А, хорошо, значит, следующий вопрос…». То есть просто отфутболят, пренебрегут моим тотальным доверием или дадут мне руку и мы поплачем вместе? Мы никогда не знаем об этом, даже разговаривая с друзьями, с мужчинами. Люди не могут слушать, не могут разделять боль. Это нормально! А когда ты звезда, у тебя миллионная аудитория, тебе легче отказать. И я их понимаю.

Так что села бы я? Если бы я знала, что моя правда будет принята с уважением, никогда не смонтируется так, что я потом буду думать, что я этого не говорила, я бы, конечно, села. Это ведь будет действительно облегчение и закрытие многих гештальтов — это, кстати, самый распространенный фидбек мне от звезд. Но пока мне есть что делать и в кресле интервьюера.

Как вы выбираете вопросы для своих интервью?

Я с этим очень осторожна. Все же я понимаю законы жанра и законы любопытства зрителя. Ты должен брать интервью так, чтобы любой зритель хотел задать этот вопрос.

Вообще с каждым человеком каждый год можно делать интервью. Я повторений совершенно не боюсь. Потому что жизнь у людей настолько стремительно развивается, что пусть не каждый год, а каждые 2―3 года это будут совсем не похожие интервью. Тем более это интересно зрителю, когда он прошел историю с человеком одну, а потом увидел, каких он результатов достиг. А это еще и любимая артистка, спортсменка, певица, актриса, и она так выросла, и зритель вырос вместе с ней, — это сериал, который вы все так любите!

С чем вы сравниваете формат проекта «Мой секрет»?

Я категорически против любых сравнений. Потому что в этом формате я, мой характер, мое видение интервью, мое видение звезд, их жизней и мое отношение к тому, как это интервью будет развиваться. Моя работа ― это длиннющий путь ошибок, достижений и профессионального опыта. Я точно знаю, что многие звезды будут приходить, чтобы довериться именно мне.

То, чем я горжусь, именно в подлинности этого формата, что у него есть социальное значение, что все заработанные деньги звезда пожертвует на благотворительность. Принимая все решения во время этой программы и напоследок отвечая на главный вопрос, звезда точно осознает, что эти деньги кому-то помогут. Это общение двух людей, один из которых ведет любимца миллионов прежде всего к правде, а во-вторых, к решению отважиться раскрыть эту правду, чтобы кому-то помочь. Я точно знаю, что это наша правда, и это все увидит зритель.

Смотрите новые выпуски проекта «Мой секрет» по пятницам в 19:45 на СТБ!

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