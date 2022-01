7 січня на СТБ вийшов провокаційний проєкт «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. У першому випуску на відверті запитання відповідав суддя шоу «Україна має талант» Євген Кот. З якою метою Маша Єфросиніна погодилася стати ведучою і яку непросту роль бере на себе у проєкті ― читайте в інтерв’ю.

Більше на тему: «Мій секрет» ― це сповідь: керівниця проєкту Юлія Поборуєва розкрила секрети створення нової програми СТБ

Кожен випуск проєкту «Мій секрет» присвячений одній зірці. Гострі та несподівані запитання ведучої змусять знаменитостей уперше зізнатися в таємницях, які вони старанно приховували все своє життя.

У проєкті глядачі побачать низку відвертих інтерв’ю та приголомшливих зізнань зірок українського шоу-бізнесу: судді «Україна має талант» Євгена Кота, музикантів Олега Скрипки, Руслани Лижичко, Слави Камінської, Камалії, Tayanna, акторів драми «Кріпосна» та ін.

У чому особливість проєкту «Мій секрет»?

Його особливість у тому, що на телебаченні нарешті можна говорити без редакції та без цензури. Я дуже багато років чекала на інтерв’ю, які не будуть редагуватися зірками, не передбачають попереднього узгодження запитань і втручання в монтаж, а коли реальна історія, розказана відверто, відкрито, чесно, ― так само і буде видана для глядача. Тому для мене «Мій секрет» ― це можливість показати зірок звичайними людьми, якими вони, власне, і є.

Як вам бути ведучою цього проєкту?

Мені навіть поняття «ведуча» в цьому плані дисонує, тому що я вважаю себе співрозмовницею. Жанр інтерв’ю настільки став частиною мого життя, що я багато разів запитувала себе: а що я, власне, роблю в тому амплуа інтерв’юера? І дивна річ зі мною трапилася. Я багато років сиджу на місці своїх героїв. І в якийсь момент я зрозуміла, що розмовляти із зіркою треба так, як би я хотіла, щоб розмовляли зі мною: щоб правда не була спаплюжена, щоб до секретів ставилися з повагою, щоб людина довіряла інтерв’юеру, знала, що він ніколи в житті її не образить, незважаючи на те, що деякі запитання будуть про дуже інтимні речі. Отже, для того, щоб людина відкрилася, необов’язково бути безкомпромісною жорсткою ведучою, яка ставить некоректні запитання. Моя практика і моя жага до інтерв’ю показують те, що через людяну розмову, через повагу до секретів можна дійти набагато глибше. І це завжди є моїм челенджем. Тому ведучою так буквально я себе не називаю. Я вважаю, що я інтерв’юер-союзник.

Багато років у мене були спроби зробити інтерв’ю на телебаченні. І для професіонала це виклик ― зрозуміти, чому в ті часи воно не було сприйнято так, як хотілося б сьогодні. Чому в якісь часи люди були не готові? Потім, коли я почала вже розвивати свої проєкти на ютубі, мені здалося, що я знайшла причину. Їхня відредагованість, певна цензурованість самою зіркою завжди робила їх трохи пластиковими. А глядач бачить і чує абсолютно все! Тому всі інтернет-проєкти сьогодні демонструють те, що прийшла жага на чесність. Люди і тоді розуміли, що не все так лінійно, прямо та чесно, що це телебачення, де видають красиву картинку з ідеальними образами. Це був закон жанру, а зараз він змінився.

І власне бажання зірки прийти і сісти в крісло героя проєкту «Мій секрет» ― це вже її декларація про те, що вона відповідатиме відверто. Ну, як я могла відмовитися?! Я це люблю, це моє професійне збудження. Я вважаю, що ти ніколи не можеш досягти певного ліміту свого розвитку в жанрі інтерв’ю. Тому що людині завжди є що сказати. Цей шлях постійного непередбачуваного мандрування долею людини — для мене це найвищий професійний кайф. Я ніколи не знаю, куди зайде інтерв’ю.

Більше на тему: «Мій секрет» повертається на СТБ цієї зими!

Де легше відкриватися зіркам: на телебаченні чи в інтернеті?

Я радо стану з вами в один ряд людей, які хочуть дізнатися на це відповідь. Ми і будемо першопрохідцями! Телебачення існує давно, і лише в наших руках ― чи ми змінимо його кліше, чи підемо в старих рамках. Думаю, що зіркам буде також важко, а редакційній групі ще важче. Тобто людина не тільки повинна розказати свою історію, а ще внутрішньо собі дозволити, щоб ця історія отримала життя.

Яка для мене була честь, коли Іра Білик сіла в крісло! А в мене не те що коліна тремтіли, я просто була вся така затиснута, це був перший ефір, і я не знала взагалі, чого чекати від цього інтерв’ю. Ми всі були готові, що Іра може встати і піти. Але завдяки моєму досвіду, репутації, ставленню до різних доль людина довірилась настільки, що навіть ті моменти, які я була абсолютно впевнена, що Іра не розповість, вона розповіла.

Давайте тримати кулачки і думати, що ми з вами розпочнемо еру абсолютно відвертих зізнань на телебаченні. Від зірок першого рівня!

Ви у дружніх стосунках із багатьма зірками, як це вплинуло на створення проєкту?

У цієї медалі є дві сторони. У мене з багатьма зірками дійсно дружні стосунки, я багато чого про кого знаю. І в цьому плані я не можу сказати, що це мені допомагатиме. Це той самий момент, коли в тобі живе і людина, яка не може підставити, спаплюжити дружбу, і журналіст, який точно знає закони жанру. Але є різні секрети. Є секрети, які люди вирішили з собою до кінця своїх днів пронести. І моє завдання ― зробити так на майданчику, щоб людина зловила той момент, коли вона ще раз собі поставить запитання: а може їй відкритися? Я завжди іду до цього моменту, беру на себе відповідальність ще раз це запитання поставити… Але якщо людина вже каже «ні» стовідсотково, я не буду перетинати межу.

Зазвичай сама розмова з будь-якою людиною — це теж відповіді на багато запитань. Є різні вербальні сигнали, за якими зрозуміло, людина говорить правду чи щось приховує. Тобто не завжди і потрібна та відповідь — усе показує камера.

Чи є у вас якісь правила для запису інтерв’ю?

Я точно знаю, що хамством нічого не доб’єшся. Хамством у сенсі жорсткою бесідою, коли ти з себе намагаєшся вичавити жорстку журналістку. Людина закривається на всі замки. По-друге, я даю зрозуміти, що була на її місці. Можливо, і завтра буду.

У мене теж є інтерв’ю. Але я точно знаю ціну правді, довірі й образам. Я ніколи не дозволяю собі в інтерв’ю ображати людину і не дозволяю, щоб ображали мене. Мені нічого не треба грати. Моя теорія в тому, що найбільші і найщиріші відвертості можливі без провокаційного викриття. Я непогано розуміюся на психології — інтерв’ю змусили мене її вивчати. Я багато спілкуюся зі спеціалістами вищого ґатунку. І я вивчаю багато років те, як влаштована психіка людини, яка хоче щось приховати. Я не боюся ані правди, ані того, що мене образять, ані того, що встануть і підуть з майданчика. Камера бачить усе. Іноді не треба говорити.

Що би ви порадили зірці, яка боїться йти на проєкт?

Перше — щоб вона зрозуміла, що я на її боці. Я абсолютно точно розумію, чому вона боїться. Сьогодні настали такі часи, що якщо ти на ввімкнуту камеру сидиш і брешеш, краще не йди на інтерв’ю. І якщо тобі є що приховувати, а ти не знаєш, як вийдеш із цієї ситуації, кожен факт про своє життя можна якось прокоментувати. Завжди є фраза: я це не коментую. А люди не думають про це, вони закриваються і відмовляють в інтерв’ю. Зірка має зрозуміти, що я ніколи не зможу відкрити той секрет, якщо вона не захоче цього. Це факт! Це людська психологія! Я вважаю, що людину насильно не можна розкрити. Отже, якщо вона вже в кріслі героя, то треба довіритися.

Яка у вас мотивація створювати проєкт «Мій секрет»?

Якщо ви мене запитаєте, який найпоширеніший коментар під будь-яким класним відвертим інтерв’ю, я вам скажу! Це «Дякую, я побачила улюблену зірку зовсім з іншого боку. Дякую вам, вона справжня людина». І це так круто! Єдине, що необхідно глядачу, який з дитинства обожнює цю зірку, збирає про неї всі факти або, навпаки, ненавидить її, ― просто інший правдивий погляд на цю людину.

Якщо ти, якого слухають і люблять мільйони, показуєш, що ти це пройшов і став великою людиною, ти даєш людям мотивацію зарити свої страхи та сльози і жити, досягаючи успіху.

І ти розумієш, що зіркам треба це сьогодні ще пояснювати. Але на своїх концертах, виступах, у соцмережах вони вже декларують певні соціальні маніфести. Проте сміливості прийти це розказати через своє життя, на жаль, вистачає не у всіх. Тому тим цікавіше робити «Мій секрет».

Більше на тему: «Мій секрет» випуск 1 від 07.01.2022: Євген Кот розповів болючу правду про смерть брата

Чи сіли би ви на місце зірок на проєкті «Мій секрет»?

Якби в мене брала інтерв’ю така, як я, то я би не боялася, що мене образять. Бо, розказавши про свій найбільший біль, ми ніколи не знаємо, що з цим зроблять. Мені посміхнуться у відповідь і скажуть: «А, добре, отже, наступне запитання…». Тобто просто відфутболять, знехтують моєю тотальною довірою чи дадуть мені руку і ми поплачемо разом? Ми ніколи не знаємо про це, навіть розмовляючи з друзями, з чоловіками. Люди не вміють слухати, не вміють розділяти біль. Це нормально! А коли ти зірка, в тебе мільйонна аудиторія, тобі легше відмовити. І я їх розумію.

Тож чи сіла би я? Якби я знала, що моя правда буде прийнята з повагою, ніколи не змонтується так, що я потім буду думати, що я цього не казала, то я би, звичайно, сіла. Адже це буде дійсно полегшення і закриття багатьох гештальтів — це, до речі, найчастіший фідбек мені від зірок. Але поки що мені є що робити і в кріслі інтерв’юера.

Як ви обираєте запитання для своїх інтерв’ю?

Я з цим дуже обережна. Все ж таки я розумію закони жанру та закони цікавості глядача. Ти повинен брати інтерв’ю так, щоб будь-який глядач хотів поставити саме це запитання.

Взагалі з кожною людиною щороку можна робити інтерв’ю. Я повторень абсолютно не боюся. Тому що життя в людей настільки стрімко розвивається, що нехай не щороку, а кожні 2―3 роки це будуть зовсім не схожі інтерв’ю. Тим паче, це цікаво глядачу, коли він пройшов історію з людиною одну, а потім побачив, яких вона результатів досягла. А це ще й улюблена артистка, спортсменка, співачка, акторка, і вона так виросла, і глядач виріс разом із нею — це ж серіал, який ви всі так любите!

З чим ви порівнюєте формат проєкту «Мій секрет»?

Я категорично проти будь-яких порівнянь. Тому що в цьому форматі є я, мій характер, моє бачення інтерв’ю, моє бачення зірок, їхніх життів і моє ставлення до того, як це інтерв’ю буде розвиватися. Моя робота ― це довжелезний шлях помилок, надбань і професійного досвіду. Я точно знаю, що багато зірок будуть іти, щоб довіритися саме мені.

Те, чим я пишаюся саме в автентичності цього формату, — що в нього є соціальний сенс, що всі зароблені гроші зірка пожертвує на благодійність. Ухвалюючи всі рішення під час цієї програми і наприкінці відповідаючи на головне запитання, зірка точно усвідомлює, що ці гроші комусь допоможуть. Це спілкування двох людей, одна з яких веде улюбленця мільйонів насамперед до правди, а по-друге, до рішення наважитися розкрити цю правду, щоб комусь допомогти. Я точно знаю, що це наша правда, і це все побачить глядач.

Дивіться нові випуски проєкту «Мій секрет» щоп’ятниці о 19:45 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.