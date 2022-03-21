Маша Єфросиніна розкритикувала російських зірок

Маша Єфросиніна розкритикувала прокремлівських російських зірок

Ведуча проєкту «Мій секрет» на СТБ Маша Єфросиніна жорстко висловилася про російських зірок, які підтримують путінський кривавий режим. Ведуча відкрито присоромила Поліну Гагаріну, Миколу Баскова, Тіну Канделакі та Олега Газманова. Подробиці — далі.

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Українська телеведуча, акторка і громадська діячка Маша Єфросиніна жорстко висловилася щодо Поліни Гагаріної. Причиною цього стала участь співачки в концерті «Кримська весна», присвяченому дню анексії Криму росією.

«Гагаріна святкує смерть українських дітей. Дно! Сором!» — написала ведуча на своїй сторінці в Instagram.

Згадала Маша Єфросиніна і Миколу Баскова, Тіну Канделакі та Олега Газманова, які з 2014 року продалися путіну і зараз активно поширюють жалюгідну кремлівську пропаганду.

«А також продажні тінуська, коляня, ескадрон та інша шлюшеська гниль, які незабаром за цукор та медальку цілуватимуть підошву царя», — написала Маша Єфросиніна.

Фото: Instagram Маші Ефросиніної

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