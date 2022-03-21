Варварство росіян в Україні: як зафіксувати руйнування культурних та історичних пам'яток армією путіна

Варварство росіян в Україні: Мінкульт показав зруйновані пам’ятки архітектури
З 24 лютого росія веде повномасштабне вторгнення в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Крім того, уже знищено і пошкоджено багато культурних пам’яток, у тому числі релігійних. Міністерство культури України відкрило сайт, який приймає заявки про знищення росіянами культурних та історичних пам’яток.
Міністерство культури та інформаційної політики України створило ресурс https://culturecrimes.mkip.gov.ua/ для належного документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, скоєних армією росії.
Матеріали можуть і будуть використані як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.
Усі громадяни України та гості країни можуть надіслати фото- і відеодокази руйнувань, а також будь-яку інформацію згідно з формою на сайті.
Приклади злочинів росії проти культури України
- Пошкодження старовинних будівель (пам’яток архітектури), історичних кладовищ, пам’ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам’яток природи, будівель закладів культури: театрів, музеїв, бібліотек та ін.
- Руйнування археологічних об’єктів: курганів, валів давніх земляних укріплень, місць розкопок та ін.
- Факти поранення/загибелі цивільних осіб унаслідок застосування сили та зброї окупантом при спробі пошкодження культурних об’єктів.
- Захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек та інших закладів культури.
Інструкція, як документувати злочини росії
- Переконайтесь, що ситуація безпечна.
- Зробіть фото та/або відео ― зафіксуйте загальний вигляд пошкодженого об’єкта та обстановки навколо нього, за змоги ― конкретні пошкодження.
Які пам’ятки зруйнували росіяни в Україні
- Історико-краєзнавчий музей в Іванкові Київської області: 27 лютого внаслідок окупації селища російськими військами повністю згоріла історична будівля Іванківського краєзнавчого музею, де виставлялися унікальні роботи української народної художниці Марії Приймаченко та визначної вишивальниці Ганни Верес.
- Храми в Харкові 2 березня. Будівля Свято-Успенського собору 1778 р.: у храмі вибито всі вікна, пошкоджено вітражі, церковне начиння. Будівля університетської церкви преп. Антонія Великого, збудована в 1820―1823 рр.: вибито всі вікна, постраждало церковне начиння. Внаслідок бомбардувань постраждали фасади, вікна, вітражі, бані та внутрішнє оздоблення будівлі православного храму Жон Мироносиць 2013―2015 рр.
- У Сумах 2 березня внаслідок ракетного удару значних пошкоджень зазнали старовинні будівлі початку ХХ століття в садибі колишнього артилерійського училища, де розташований Кадетський корпус ім. І.Г. Харитоненка.
- «Садиба Попова» на Запоріжжі 7 березня зазнала артилерійських обстрілів. За неперевіреними даними, 13 березня російськими загарбниками був пограбований історико-краєзнавчий музей у приміщеннях заповідника.
- У Чернігові 7 березня від обстрілу постраждали музей, бібліотека, фасади будівель пам’ятки архітектури ― Єлецького Успенського монастиря ХІІ―ΧIX століть. Пошкоджені фасади монастирських мурів та брами з дзвіницею XVII ст., барабани бань Успенського собору XII-XVII ст.
- У Сумах 7 березня від обстрілу постраждали фасади та вікна старовинної будівлі ― колишніх архієрейських покоїв 1915 р., в яких нині розташовується Сумська духовна семінарія.
- 8 березня в Сумах від обстрілів постраждали фасади будівлі Міського краєзнавчого музею початку ХХ ст. Інформації стосовно пошкоджень музейної колекції поки немає.
- У Харкові 9 березня внаслідок ракетного обстрілу постраждали фасади та вікна пам’ятки архітектури та містобудування ― будівлі Харківської хоральної синагоги 1912―1913 рр.
- У Чернігові 11 березня під час бомбардування міста частково знищено пам’ятку архітектури ― будівлю колишнього Музею українських старожитностей В. В. Тарновського кінця ХІХ ст., в якій розташовується обласна дитяча бібліотека.
- 16 березня під час бомбардування в Маріуполі зруйновано пам’ятку архітектури ― будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру 1956―1960 рр.
- 12 березня під час бомбардування повністю знищено старовинну будівлю Охтирської залізничної станції 1895 р. в Охтирці.
- 12 березня під час бомбардування в Святогірську на Донбасі постраждали фасади й вікна будівель, що входять до складу архітектурного монастирського ансамблю Святогірської Свято-Успенської Лаври ХІХ ― початку ХХ ст. Пошкоджені Успенський собор та готельні корпуси.
- У Харкові 17 березня під час обстрілу постраждали фасади, вікна, дах та інтер’єри пам’ятки історії ― будинку колишньої семінарії середини ХІХ ст., нині ― церква Смоленської ікони Божої Матері.
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