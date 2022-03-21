Варварство росіян в Україні: як зафіксувати руйнування культурних та історичних пам'яток армією путіна

Варварство росіян в Україні: Мінкульт показав зруйновані пам’ятки архітектури

З 24 лютого росія веде повномасштабне вторгнення в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Крім того, уже знищено і пошкоджено багато культурних пам’яток, у тому числі релігійних. Міністерство культури України відкрило сайт, який приймає заявки про знищення росіянами культурних та історичних пам’яток.

Міністерство культури та інформаційної політики України створило ресурс https://culturecrimes.mkip.gov.ua/ для належного документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, скоєних армією росії.

Матеріали можуть і будуть використані як докази для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

Усі громадяни України та гості країни можуть надіслати фото- і відеодокази руйнувань, а також будь-яку інформацію згідно з формою на сайті.

Приклади злочинів росії проти культури України

Пошкодження старовинних будівель (пам’яток архітектури), історичних кладовищ, пам’ятників, релігійних споруд, творів мистецтва, пам’яток природи, будівель закладів культури: театрів, музеїв, бібліотек та ін.

Руйнування археологічних об’єктів: курганів, валів давніх земляних укріплень, місць розкопок та ін.

Факти поранення/загибелі цивільних осіб унаслідок застосування сили та зброї окупантом при спробі пошкодження культурних об’єктів.

Захоплення майна, пограбування окупаційними силами музеїв, бібліотек та інших закладів культури.

Інструкція, як документувати злочини росії

Переконайтесь, що ситуація безпечна. Зробіть фото та/або відео ― зафіксуйте загальний вигляд пошкодженого об’єкта та обстановки навколо нього, за змоги ― конкретні пошкодження.

Які пам’ятки зруйнували росіяни в Україні

Історико-краєзнавчий музей в Іванкові Київської області: 27 лютого внаслідок окупації селища російськими військами повністю згоріла історична будівля Іванківського краєзнавчого музею, де виставлялися унікальні роботи української народної художниці Марії Приймаченко та визначної вишивальниці Ганни Верес.

Храми в Харкові 2 березня. Будівля Свято-Успенського собору 1778 р.: у храмі вибито всі вікна, пошкоджено вітражі, церковне начиння. Будівля університетської церкви преп. Антонія Великого, збудована в 1820―1823 рр.: вибито всі вікна, постраждало церковне начиння. Внаслідок бомбардувань постраждали фасади, вікна, вітражі, бані та внутрішнє оздоблення будівлі православного храму Жон Мироносиць 2013―2015 рр.

У Сумах 2 березня внаслідок ракетного удару значних пошкоджень зазнали старовинні будівлі початку ХХ століття в садибі колишнього артилерійського училища, де розташований Кадетський корпус ім. І.Г. Харитоненка.

«Садиба Попова» на Запоріжжі 7 березня зазнала артилерійських обстрілів. За неперевіреними даними, 13 березня російськими загарбниками був пограбований історико-краєзнавчий музей у приміщеннях заповідника.

У Чернігові 7 березня від обстрілу постраждали музей, бібліотека, фасади будівель пам’ятки архітектури ― Єлецького Успенського монастиря ХІІ―ΧIX століть. Пошкоджені фасади монастирських мурів та брами з дзвіницею XVII ст., барабани бань Успенського собору XII-XVII ст.

У Сумах 7 березня від обстрілу постраждали фасади та вікна старовинної будівлі ― колишніх архієрейських покоїв 1915 р., в яких нині розташовується Сумська духовна семінарія.

8 березня в Сумах від обстрілів постраждали фасади будівлі Міського краєзнавчого музею початку ХХ ст. Інформації стосовно пошкоджень музейної колекції поки немає.

У Харкові 9 березня внаслідок ракетного обстрілу постраждали фасади та вікна пам’ятки архітектури та містобудування ― будівлі Харківської хоральної синагоги 1912―1913 рр.

У Чернігові 11 березня під час бомбардування міста частково знищено пам’ятку архітектури ― будівлю колишнього Музею українських старожитностей В. В. Тарновського кінця ХІХ ст., в якій розташовується обласна дитяча бібліотека.

16 березня під час бомбардування в Маріуполі зруйновано пам’ятку архітектури ― будівлю Донецького академічного обласного драматичного театру 1956―1960 рр.

12 березня під час бомбардування повністю знищено старовинну будівлю Охтирської залізничної станції 1895 р. в Охтирці.

12 березня під час бомбардування в Святогірську на Донбасі постраждали фасади й вікна будівель, що входять до складу архітектурного монастирського ансамблю Святогірської Свято-Успенської Лаври ХІХ ― початку ХХ ст. Пошкоджені Успенський собор та готельні корпуси.

У Харкові 17 березня під час обстрілу постраждали фасади, вікна, дах та інтер’єри пам’ятки історії ― будинку колишньої семінарії середини ХІХ ст., нині ― церква Смоленської ікони Божої Матері.

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