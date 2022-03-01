Маша Єфросиніна жорстко звернулася до росіян через агресію Путіна
Маша Єфросиніна, яка закликала російських військових здаватися за гроші, знову звернулася до росіян. Телеведуча закликала жителів Росії виходити на вулиці. Емоційне відео Маша опублікувала в Instagram.
«Уже четвертий день у нашій країні йде страшна війна, страшніше якої я не знала навіть з підручників про Другу світову війну. У нас просто зачищаються міста. Судячи з того, що досі я не отримала жодного дзвінка, повідомлення від своїх найближчих родичів: мого рідного дядька, який живе в Пітері, і моєї рідної тітки, яка живе в Криму, ― я роблю висновок, що мізки вам починають прошивати з колосальною пропагандистською силою», ― почала Маша, зазначивши, що в інформаційній війні поки виграє Росія.
Крім того, Єфросиніна звернулася до росіян:
«Якщо 150 мільйонів населення країни сидить по домівках, не виходить на вулиці, боїться грьобаних ЗАКів, то з мізками пи*да у вас! Кажуть, що у війни теж є правила. Те, що відбувається четверту добу у вільній Україні, називається війною без правил. Ваш диктатор ― мерзенна тварюка, віддає розпорядження вбивати людей. Ваш мерзенний тиран порушив навіть правила переговорів. Ви повинні вийти на вулиці! Тільки ви можете знести одну йоб*ну людину, яка нах*й зійшла з розуму! Ви вже під ковпаком. З нього відкачується повітря. Вам такий же кінець, як і нам. Ви руйнуєте мою країну! Виходьте на вулиці! Мільйон людей впорається зі жменькою поліцейських. Ми впоралися в 2014 році, і ви впораєтеся».
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