Маша Ефросинина жестко обратилась к россиянам из-за агрессии Путина

Маша Ефросинина, призвавшая российских военных сдаваться за деньги, снова обратилась к россиянам. Телеведущая призвала жителей России выходить на улицы. Эмоциональное видео Маша опубликовала в Instagram.

«Уже четвертый день в нашей стране идет страшная война, страшнее которой я не знала даже из учебников о Второй мировой войне. У нас просто зачищаются города. Судя по тому, что до сих пор я не получила ни одного звонка, сообщения от своих ближайших родственников: моего родного дяди, живущего в Питере, и моей родной тети, которая живет в Крыму, ― я делаю вывод, что мозги вам начинают прошивать с колоссальной пропагандистской силой», ― начала Маша, отметив, что в информационной войне пока выигрывает Россия.

Кроме того, Ефросинина обратилась к россиянам:

«Если 150 миллионов населения страны сидит по домам, не выходит на улицы, боится гребаных ЗАКов, то с мозгами пи*да у вас! Говорят, что у войны тоже есть правила. Происходящее четвертые сутки в свободной Украине называется войной без правил. Ваш диктатор ― гнусная тварь, отдает распоряжение убивать людей. Ваш мерзкий тиран нарушил даже правила переговоров. Вы должны выйти на улицы! Только вы можете снести одного е*ного человека, который нах*й сошел с ума! Вы уже под колпаком. Из него откачивается воздух. Вам такой же конец, как и нам. Вы разрушаете мою страну! Выходите на улицы. Миллион людей справится с горсткой полицейских. Мы справились в 2014 году, и вы справитесь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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