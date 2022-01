14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшли 3 та 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. Акторка серіалу «Кріпосна» Слава Красовська зізналася, які проблеми їй створюють нав’язливі фанати-переслідувачі в Мережі й у житті. Подробиці дивіться в новому випуску «Мій секрет» на СТБ.

Слава Красовська зізналася, що після прем’єри «Кріпосної» в Польщі хотіла попрактикуватися в польській мові й дозволила собі занадто фамільярно спілкуватися з фанатами-поляками, чим привернула увагу одного з чоловіків, який неправильно сприйняв листування акторки з ним та прохання переслати їй книгу.

«Я, звісно, запропонувала йому гроші за книгу і за доставку, і він їх не взяв. Потім настав мій день народження, і він надіслав мені 100 доларів, написавши про це постфактум. І на той момент я теж це зрозуміла ― у мене не було ніякого спротиву, це було дуже дивно, бо я відчувала почуття провини. Бо людина думала, що я дружу з ним більше, ніж є насправді», ― розказала Слава.

Після цього чоловік ще раз вирішив надіслати їй 100 доларів, і в них розгорівся конфлікт через це. Дівчина попросила його більше не надсилати гроші, бо практика просто допомоги існує для хворих або немічних людей. Вона ж не хвора й не немічна.

«Дійшло до звинувачень, що “я ставлюсь до тебе з усією душею, а ти мені ― копняка під дупу”. І мені стало від цього дискомфортно. І найдивніше ― він використовував психологічні гачечки, що я почувала себе винною, що я людину ображаю і не приймаю її уваги. А потім ― шок-контент: він пише, що отримав аналізи і в нього рак. Причому страшний рак в останній стадії», ― згадала Слава.

Після цього психологічний тиск тривав, і він навіть налякав дівчину, коли намагався добитися її уваги під час фан-зустрічі у Варшаві.

«Я усвідомлюю, що мені було соромно здаватися сєлєбою, і мені було соромно, щоб здавалося, що я “зазвизділася” і що я так себе оцінюю, що я така суперзірка, що можу морозитися від людей і не підпускати до себе», ― резюмувала Красовська.

В Україні у Слави також, як виявилося, є переслідувач, ― старша сестра навіть хотіла звернутися до кіберполіції. Вони із сестрою Зосею не знають, хто це, проте ця особа вдає, що все знає про актрису.

«Він читає навіть 200-ту сторінку гугла. Там якісь анкети мої з першого курсу. І він пише: “А, це ж у тебе фільм улюблений такий..” Та я це написала у вконтакті у 2004 році», ― пояснила Слава.

Сестра Красовської вважає, що у переслідувача якісь «гойдалки» і він може бути неадекватним, бо пише дивні речі.

«Це його фантазії. Я розумію, що людина-фанатик ― вона постійно перебуває у якихось своїх фантазіях. Усе, що він пише, ― він марить, і йому треба це на Славку вивалювати», ― пояснила Зося.

Ведуча зазначила, що це важливо було обговорити саме в студії, щоб фанати Слави і просто батьки знали, яке може бути переслідування в Мережі і що з цим робити.

