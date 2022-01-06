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«Мой секрет» ― это некая исповедь: руководитель проекта Юлия Поборуева раскрыла секреты создания новой программы СТБ

06.01.2022

7 января в 19:45 со 2 выпуском на СТБ вернется проект «Мой секрет», где украинские звезды в эфире с Машей Ефросининой раскрывают тайны, которые хранили много лет. Чего ждать от сезона, каких звезд мы увидим в эфирах и какие чудеса происходили на съемочной площадке ― читайте в эксклюзивном интервью Юлии Поборуевой на СТБ.

Мой секрет интервью с руководителем проекта Юлией Поборуевой

 

 

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Чего следует ожидать зрителям от нового проекта?

Грандиозных откровений, небывалой искренности участников и непредвиденных реакций наших звезд на провокационные вопросы или сценарные решения. «Мой Секрет» ― это особенный проект, это некая исповедь. Могу заверить: такими звезд никто никогда не видел! Несомненно, интервью затрагивает самые глубинные струны души участников, заставляет буквально обнажить душу перед зрителями. В каждой программе к героям будут приходить гости. Это либо родные люди, либо те, которых они давно не видели. Либо и вовсе такие, о которых звезды сознательно старались забыть многие годы. Несомненно, за этим всем кроется какая-то тайна. У нас все построено исключительно на тайнах.

Выигрыш идет на благотворительность ― как это устроено?

Все деньги, которые зарабатывают наши герои, идут на благотворительность. В большинстве своем звезды сами решают, куда направить выигрыш. Например, на дом престарелых актеров, как в случае с Ириной Билык, или в помощь онкобольным детям. Иногда они просят у нас совета, однако решение принимают сами.

Почему вы выбрали Машу Ефросинину на роль ведущей, и легко ли было ее заинтересовать?

СТБ давно сотрудничает с Машей Ефросининой, а когда проект «Мой секрет» готовился, ее кандидатура сразу появилась  в обсуждении. На предложение канала о возможном сотрудничестве Маша отреагировала согласием, так как ей близок данный формат.  Маша ― прекрасный и опытный журналист, талантливый интервьюер, она дружит со многими звездами, ей доверяют.  Помимо этого, она потрясающа и как психолог. Ведь быть ведущей такого проекта, как «Мой секрет», способна лишь личность многогранная, располагающая к себе, но одновременно не боящаяся говорить на неудобные для собеседника темы. Это должен быть «свой» человек, которому можно и поплакаться, и признаться, и раскаяться в чем-то, и получить совет, возможно. Многие звезды, когда узнают, кто ведущая, говорят: «К Маше мы точно пойдем. Мы ей доверяем!» 

У Маши очень корректно получается вести разговор, задавая при этом каверзные вопросы. Иногда герой перед съемками не хочет о чем-то говорить, мы это знаем и на какие-то признания даже не рассчитываем. Но когда начинается задушевная беседа с Машей, нередко происходит невероятное ― люди начинают открываться. 

Мой секрет

А как выбирали звездных участников для проекта?

Мы выбирали персонажей и героев, которые хорошо знакомы  аудитории СТБ. Велись переговоры в несколько этапов, это был тяжелый процесс, потому что не все звезды готовы открываться. Ведь понимают: в программе обязательно пойдет речь о тех секретах, которые они хранили за семью замками. Но так или иначе, многие решились. И тут хочется отметить, что все они уходили после съемок с легким сердцем. Ведь хранить секреты — это непросто и порою даже очень больно. То есть наш проект — это еще и некое очищение души. 

В этом сезоне зрители увидят программы с участием судьи шоу «Україна має талант» Евгения Кота, актеров нашумевшего сериала «Крепостная», Славы Каминской, Русланы, Камалии, Олега Скрипки, Tayanna, Анастасии Приходько. Также будет показан расширенный выпуск с участием Ирины Билык. 

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Как искали вопросы для участников, в особенности секретные? Проводились ли журналистские расследования?

Есть большой коллектив ― команда «Мой секрет», которая проводит глобальное журналистское расследование накануне. Все факты, раздобытые нашими журналистами-агентами, мы тщательно проверяем. То есть на каждый секрет мы заранее имеем подтверждение или правильный ответ. И только приглашенный участник решает, раскрывать ему тайну или нет. Так, например, в выпуске с Ириной Билык у нас был заготовлен секрет о предстоящем разводе артистки с тогда еще законным супругом Асланом Ахмадовым. А также главный секрет — о тяжелой болезни брата певицы. И первый, и второй факт Ирина тщательно скрывала. Но в нашей студии певица решила открыться до конца и рассказала обо всем. 

Как проект повлиял на вас?

Это был вызов для меня, ведь речь шла о создании абсолютно нового проекта, не похожего на другие. Мы замахнулись сделать программу, в которой звезды на самом деле сбросят все маски и предстанут перед зрителями настоящими, без грамма фальши. И для меня это большая честь и большая ответственность. Также это колоссальный рост для меня, открытие новых горизонтов. 

Параллельно я являюсь руководителем «Таємниці ДНК», где к нам обращаются люди, чтобы поставить точку в житейских проблемах с помощью генетической экспертизы. А здесь ― звезды, у них, казалось бы, другое восприятие жизни, но также много незакрытых гештальтов, обычных человеческих проблем. Приходит  еще большее осознание ценностей, правильности жизненных приоритетов. 

Мой секрет

Несомненно, опыт работы над «Моим секретом» пригодится мне и в уже полюбившихся зрителю «Таємницях ДНК». У меня уже появились идеи, как сделать «Таємниці» еще более крутыми. Возможно даже, что среди участников мы в скором времени увидим каких-то знаменитостей. 

Какой выпуск проекта «Мой секрет» был самым тяжелым? 

Все съемки были непростыми. Зачастую на площадке царил такой накал страстей и эмоций, что герои просто выходили из студии. Так это произошло с Евгением Котом, выпуск с которым выйдет в пятницу, 7 января, в 19:45 и откроет первый сезон проекта «Мой секрет». Евгений настолько был тронут одним из секретных вопросов, что попросил паузу. Также хотелось бы отметить выпуск с актерами «Крепостной». Мы очень долго готовили съемку передачи, потому что там 6 участников ― мы решили поэкспериментировать. Будет две большие серии по 110 минут с очень интересными персонажами: Слава Красовская, Виктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Алексей Яровенко и Анна Сагайдачная. Надеюсь, зрителям понравится, потому что для большинства участников выпуска это будет первое большое интервью, и они многое расскажут.

Планируются ли съемки новых сезонов?

Пока мы отсняли только первый сезон. И я буду очень счастлива, если у проекта будет продолжение. На самом деле, в Украине очень много людей с интересными судьбами, истории которых не раскрыты. Личную жизнь они ведут очень сдержанно, многое мы о них не знаем, и это, естественно, вызывает любопытство. В любом случае, многое зависит от зрителей. Если им понравится первый сезон, это уже многое решает. Поэтому — приятного просмотра! 

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