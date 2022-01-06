7 января в 19:45 со 2 выпуском на СТБ вернется проект «Мой секрет», где украинские звезды в эфире с Машей Ефросининой раскрывают тайны, которые хранили много лет. Чего ждать от сезона, каких звезд мы увидим в эфирах и какие чудеса происходили на съемочной площадке ― читайте в эксклюзивном интервью Юлии Поборуевой на СТБ.

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Чего следует ожидать зрителям от нового проекта?

Грандиозных откровений, небывалой искренности участников и непредвиденных реакций наших звезд на провокационные вопросы или сценарные решения. «Мой Секрет» ― это особенный проект, это некая исповедь. Могу заверить: такими звезд никто никогда не видел! Несомненно, интервью затрагивает самые глубинные струны души участников, заставляет буквально обнажить душу перед зрителями. В каждой программе к героям будут приходить гости. Это либо родные люди, либо те, которых они давно не видели. Либо и вовсе такие, о которых звезды сознательно старались забыть многие годы. Несомненно, за этим всем кроется какая-то тайна. У нас все построено исключительно на тайнах.

Выигрыш идет на благотворительность ― как это устроено?

Все деньги, которые зарабатывают наши герои, идут на благотворительность. В большинстве своем звезды сами решают, куда направить выигрыш. Например, на дом престарелых актеров, как в случае с Ириной Билык, или в помощь онкобольным детям. Иногда они просят у нас совета, однако решение принимают сами.

Почему вы выбрали Машу Ефросинину на роль ведущей, и легко ли было ее заинтересовать?

СТБ давно сотрудничает с Машей Ефросининой, а когда проект «Мой секрет» готовился, ее кандидатура сразу появилась в обсуждении. На предложение канала о возможном сотрудничестве Маша отреагировала согласием, так как ей близок данный формат. Маша ― прекрасный и опытный журналист, талантливый интервьюер, она дружит со многими звездами, ей доверяют. Помимо этого, она потрясающа и как психолог. Ведь быть ведущей такого проекта, как «Мой секрет», способна лишь личность многогранная, располагающая к себе, но одновременно не боящаяся говорить на неудобные для собеседника темы. Это должен быть «свой» человек, которому можно и поплакаться, и признаться, и раскаяться в чем-то, и получить совет, возможно. Многие звезды, когда узнают, кто ведущая, говорят: «К Маше мы точно пойдем. Мы ей доверяем!»

У Маши очень корректно получается вести разговор, задавая при этом каверзные вопросы. Иногда герой перед съемками не хочет о чем-то говорить, мы это знаем и на какие-то признания даже не рассчитываем. Но когда начинается задушевная беседа с Машей, нередко происходит невероятное ― люди начинают открываться.

А как выбирали звездных участников для проекта?

Мы выбирали персонажей и героев, которые хорошо знакомы аудитории СТБ. Велись переговоры в несколько этапов, это был тяжелый процесс, потому что не все звезды готовы открываться. Ведь понимают: в программе обязательно пойдет речь о тех секретах, которые они хранили за семью замками. Но так или иначе, многие решились. И тут хочется отметить, что все они уходили после съемок с легким сердцем. Ведь хранить секреты — это непросто и порою даже очень больно. То есть наш проект — это еще и некое очищение души.

В этом сезоне зрители увидят программы с участием судьи шоу «Україна має талант» Евгения Кота, актеров нашумевшего сериала «Крепостная», Славы Каминской, Русланы, Камалии, Олега Скрипки, Tayanna, Анастасии Приходько. Также будет показан расширенный выпуск с участием Ирины Билык.

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Как искали вопросы для участников, в особенности секретные? Проводились ли журналистские расследования?

Есть большой коллектив ― команда «Мой секрет», которая проводит глобальное журналистское расследование накануне. Все факты, раздобытые нашими журналистами-агентами, мы тщательно проверяем. То есть на каждый секрет мы заранее имеем подтверждение или правильный ответ. И только приглашенный участник решает, раскрывать ему тайну или нет. Так, например, в выпуске с Ириной Билык у нас был заготовлен секрет о предстоящем разводе артистки с тогда еще законным супругом Асланом Ахмадовым. А также главный секрет — о тяжелой болезни брата певицы. И первый, и второй факт Ирина тщательно скрывала. Но в нашей студии певица решила открыться до конца и рассказала обо всем.

Как проект повлиял на вас?

Это был вызов для меня, ведь речь шла о создании абсолютно нового проекта, не похожего на другие. Мы замахнулись сделать программу, в которой звезды на самом деле сбросят все маски и предстанут перед зрителями настоящими, без грамма фальши. И для меня это большая честь и большая ответственность. Также это колоссальный рост для меня, открытие новых горизонтов.

Параллельно я являюсь руководителем «Таємниці ДНК», где к нам обращаются люди, чтобы поставить точку в житейских проблемах с помощью генетической экспертизы. А здесь ― звезды, у них, казалось бы, другое восприятие жизни, но также много незакрытых гештальтов, обычных человеческих проблем. Приходит еще большее осознание ценностей, правильности жизненных приоритетов.

Несомненно, опыт работы над «Моим секретом» пригодится мне и в уже полюбившихся зрителю «Таємницях ДНК». У меня уже появились идеи, как сделать «Таємниці» еще более крутыми. Возможно даже, что среди участников мы в скором времени увидим каких-то знаменитостей.

Какой выпуск проекта «Мой секрет» был самым тяжелым?

Все съемки были непростыми. Зачастую на площадке царил такой накал страстей и эмоций, что герои просто выходили из студии. Так это произошло с Евгением Котом, выпуск с которым выйдет в пятницу, 7 января, в 19:45 и откроет первый сезон проекта «Мой секрет». Евгений настолько был тронут одним из секретных вопросов, что попросил паузу. Также хотелось бы отметить выпуск с актерами «Крепостной». Мы очень долго готовили съемку передачи, потому что там 6 участников ― мы решили поэкспериментировать. Будет две большие серии по 110 минут с очень интересными персонажами: Слава Красовская, Виктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Алексей Яровенко и Анна Сагайдачная. Надеюсь, зрителям понравится, потому что для большинства участников выпуска это будет первое большое интервью, и они многое расскажут.

Планируются ли съемки новых сезонов?

Пока мы отсняли только первый сезон. И я буду очень счастлива, если у проекта будет продолжение. На самом деле, в Украине очень много людей с интересными судьбами, истории которых не раскрыты. Личную жизнь они ведут очень сдержанно, многое мы о них не знаем, и это, естественно, вызывает любопытство. В любом случае, многое зависит от зрителей. Если им понравится первый сезон, это уже многое решает. Поэтому — приятного просмотра!

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