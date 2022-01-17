14 января в 19:45 в эфире СТБ вышли 3 и 4 выпуски провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. Актер сериала «Крепостная» Тарас Цымбалюк откровенно признался, почему он расстался с первой женой и почему они больше не общаются вовсе.

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Маша Ефросинина отметила, что Тарас сейчас гордится браком, однако до этого он был два года официально женат на другой женщине.

«Вы довольно неожиданно оба подали на развод. Раскрой секрет, что стало причиной развода с твоей первой женой?» ― спросила Маша.

Тарас Цымбалюк подчеркнул, что женился на первой супруге Ангелине без предложения. А развелась пара через полтора года.

«Потому что я понял, что я не нагулялся, и это не мой человек, и мы, вероятно, поспешили. Я сейчас не помню тот день, как это произошло, какие-то общие разговоры, но, по-видимому, Ангелине это было нужнее. Еще одним таким фактором было то, что я стал более или менее зарабатывать, и Ангелина с мамой жили в квартире, которую сдали без ремонта. И я сделал им ремонт полностью. И мама моя говорит: “Почему ты себе квартиру не купил? Зачем ты чужим людям сделал ремонт? Уже женись тогда”. Я походил с этими мыслями, и мы поженились. Время брака нам ничего хорошего вообще не дало», ― вспомнил Цымбалюк.

Актер не смог назвать этот брак настоящей любовью, однако считает, что тогда им обоим нужна была поддержка после неудачных отношений.

«В этой ситуации мы были яркими жертвами, искавшими поддержки у своих одногруппников в этом смысле. Это были отношения очередные, которые нам были совершенно не нужны», ― добавил Тарас и отметил, что не чувствовал себя в этих отношениях мужчиной, потому что ему постоянно указывали, что делать. И то, что все не так, он понял буквально через три месяца после свадьбы.

Бывшая жена актера улетела «за океан», где она обрела новую любовь и занимается ресторанным бизнесом. Однако они не общаются, потому что, по мнению Цымбалюка, Ангелина очень на него обижена.

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Video: Тарас Цымбалюк публично назвал причину развода с женой Ангелиной в проекте «Мой секрет» В новом выпуске проекта Мой секрет с Машей Ефросининой актер Крипосной Тарас Цымбалюк публично назвал причину развода с женой Ангелиной.

Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам в 19:45 на СТБ!

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