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Судья «Україна має талант» Евгений Кот впервые расскажет правду о романе с Ксенией Мишиной на проекте «Мой секрет»

28.12.2021

7 января в эфир СТБ вернется «Мой секрет» с Машей Ефросининой ― провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда. Совсем скоро зрители увидят целый ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: Олега Скрипки, Русланы Лыжичко, Славы Каминской, Камалии, Tayana, Тараса Цымбалюка и других. В студии проекта «Мой секрет» они раскроют такие тайны из личной жизни, которые до сих пор хранили за семью замками.

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Уже известно, что первым гостем студии у Ефросининой станет судья «Україна має талант» Евгений Кот.

Он признается, как участие в танцевальном проекте с Ксенией Мишиной повлияло на личную жизнь с женой и почему теперь они не могут стать родителями.

Евгений Кот расскажет, что именно было между ним и Мишиной и действительно ли они целовались на проекте.

«Коли ми з Ксюшею познайомилися, після першої зустрічі, я прийшов до Наталі (дружини) і чесно кажу: “Ксенія дуже красива. У нас може бути з нею роман”… І був. Ми ж цілувалися з Мішиною просто на паркеті!» ― вспомнил Кот.

Также станет известно, какое признание Евгений сделал во время общения с Машей Ефросининой, пока в зале была его жена.

Смотрите премьеру «Мой секрет» 7 января в 19:45 на СТБ!

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