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«Мой секрет» возвращается на СТБ этой зимой!

03.12.2021

Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда, ― 7 января в эфир СТБ возвращается «Мой секрет» с Машей Ефросининой. С 2022 года на СТБ будет выходить провокационное шоу «Мой секрет» от Starlight Production.

Мой секрет 2022 - дата выхода

Когда ты публичная личность, самые щепетильные моменты личной жизни стараешься скрыть от посторонних глаз. Но наступает момент, когда секрет становится настоящим бременем на сердце и хочется поделиться им с человеком, которому полностью доверяешь и который поймет твои эмоции. Именно таким человеком для героев проекта стала ведущая Маша Ефросинина.

«Я счастлива, что наши украинские звезды стремятся быть искренними, настоящими и говорить без цензуры. Некоторые признания я ждала много лет. А были и такие, что даже меня шокировали. Во всяком случае, зрители услышат реальные и честные истории людей, вокруг которых долгое время создавался образ безупречности и отредактированности. Мой опыт интервью показывает, что человеческим разговором, с уважением к секретам, а не методом “идти напролом” можно узнать человека поглубже. Поэтому наши гости готовы открыться мне и доверить свои тайны. “Мой секрет” на СТБ наконец-то покажет звезд обычными людьми, которыми они, собственно, и являются. Мы откроем их вам совсем с другой стороны», ― прокомментировала премьеру ведущая проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина.

Совсем скоро зрители увидят ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: судьи «Україна має талант» Евгения Кота, музыкантов Олега Скрипки, Русланы Лыжичко, Славы Каминской, Камалии, Tayanna, актера Тараса Цымбалюка и других. Только в студии проекта «Мой секрет» они раскроют такие тайны из личной жизни, которые до сих пор хранили за семью замками.

Спецвыпуск «Мой секрет» с Машей Ефросининой вышел в эфир СТБ в апреле этого года. Его героиней стала известная украинская певица Ирина Билык. В студии проекта Ирина впервые рассказала о главной тайне своей жизни, которую многие годы скрывала от СМИ, ― родном брате, за которым она ухаживает из-за его тяжелого психического заболевания.

Спецвыпуск получил успешные показатели ― рейтинг 2,3, доля 11,6 ― и вошел в десятку лучших программ дня.

Производством проекта занимается Starlight Production. Директор творческой студии — Виктория Вишнякова, руководитель проекта ― Юлия Поборуева, генеральный продюсер производства программ СТБ ― Наталья Франчук.

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