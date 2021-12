Провокаційна прем’єра, до якої не готова жодна зірка, ― 7 січня в ефір СТБ повертається «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. Із 2022 року на СТБ виходитиме провокаційне шоу «Мій секрет» від Starlight Production.

Коли ти публічна особистість, найделікатніші моменти особистого життя прагнеш сховати від сторонніх очей. Але настає момент, коли секрет стає справжнім тягарем на серці і хочеться поділитися ним з людиною, якій повністю довіряєш і яка зрозуміє твої емоції. Саме такою людиною для героїв проєкту й стала ведуча Маша Єфросиніна.

Зовсім скоро глядачі побачать цілу низку відвертих інтерв’ю та приголомшливих зізнань зірок українського шоу-бізнесу: судді «Україна має талант» Євгена Кота, музикантів Олега Скрипки, Руслани Лижичко, Слави Камінської, Камалії, Tayanna, актора Тараса Цимбалюка та інших. Тільки в студії проєкту «Мій секрет» вони розкриють такі таємниці з особистого життя, які досі ховали за сімома замками.

Нагадаємо, спецвипуск «Мій секрет» з Машею Єфросиніною вийшов в ефір СТБ у квітні цього року. Його героїнею стала відома українська співачка Ірина Білик. У студії проєкту Ірина вперше розповіла про головну таємницю свого життя, яку багато років приховувала від ЗМІ, ― рідного брата, про якого вона дбає через його тяжке психічне захворювання.

Спецвипуск отримав успішні показники ― рейтинг 2,3, частка 11,6 — та ввійшов до десятки найкращих програм дня.

Виробництвом проєкту займається Starlight Production. Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова, керівниця проєкту ― Юлія Поборуєва, генеральна продюсерка виробництва програм СТБ ― Наталя Франчук.

