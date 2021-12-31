Провокаційна прем’єра, до якої не готова жодна зірка, ― 7 січня в ефір СТБ повертається «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. Із 2022 року на СТБ виходитиме провокаційне шоу «Мій секрет» від Starlight Production.

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Коли ти публічна особистість, найделікатніші моменти особистого життя прагнеш сховати від сторонніх очей. Але настає момент, коли секрет стає справжнім тягарем на серці і хочеться поділитися ним з людиною, якій повністю довіряєш і яка зрозуміє твої емоції. Саме такою людиною для героїв проєкту й стала ведуча Маша Єфросиніна.

«Я щаслива від того, що наші українські зірки прагнуть бути щирими, справжніми і говорити без цензури. На деякі зізнання я чекала багато років. А були й такі, що шокували навіть мене. В будь-якому разі глядачі почують реальні і чесні історії людей, навколо яких довгий час створювався образ бездоганності та відредагованності. Мій досвід інтерв’ю показує, що людяною розмовою, через повагу до секретів, а не методом “іти напролом” можна пізнати людину глибше. Тому наші гості готові відкритися мені та довірити свої таємниці. “Мій секрет” на СТБ нарешті покаже зірок звичайними людьми, якими вони, власне, і є. Ми відкриємо їх вам зовсім з іншого боку», ― прокоментувала прем’єру ведуча проєкту «Мій секрет» Маша Єфросиніна.

Зовсім скоро глядачі побачать цілу низку відвертих інтерв’ю та приголомшливих зізнань зірок українського шоу-бізнесу: судді «Україна має талант» Євгена Кота, музикантів Олега Скрипки, Руслани Лижичко, Слави Камінської, Камалії, Tayanna, актора Тараса Цимбалюка та інших. Тільки в студії проєкту «Мій секрет» вони розкриють такі таємниці з особистого життя, які досі ховали за сімома замками.

Нагадаємо, спецвипуск «Мій секрет» з Машею Єфросиніною вийшов в ефір СТБ у квітні цього року. Його героїнею стала відома українська співачка Ірина Білик. У студії проєкту Ірина вперше розповіла про головну таємницю свого життя, яку багато років приховувала від ЗМІ, ― рідного брата, про якого вона дбає через його тяжке психічне захворювання.

Спецвипуск отримав успішні показники ― рейтинг 2,3, частка 11,6 — та ввійшов до десятки найкращих програм дня.

Виробництвом проєкту займається Starlight Production. Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова, керівниця проєкту ― Юлія Поборуєва, генеральна продюсерка виробництва програм СТБ ― Наталя Франчук.

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