Провокационная премьера, к которой не готова ни одна звезда, ― 7 января в эфир СТБ возвращается «Мой секрет» с Машей Ефросининой. С 2022 года на СТБ будет выходить провокационное шоу «Мой секрет» от Starlight Production.

Когда ты публичная личность, самые щепетильные моменты личной жизни стараешься скрыть от посторонних глаз. Но наступает момент, когда секрет становится настоящим бременем на сердце и хочется поделиться им с человеком, которому полностью доверяешь и который поймет твои эмоции. Именно таким человеком для героев проекта стала ведущая Маша Ефросинина.

«Я счастлива, что наши украинские звезды стремятся быть искренними, настоящими и говорить без цензуры. Некоторые признания я ждала много лет. А были и такие, что даже меня шокировали. Во всяком случае, зрители услышат реальные и честные истории людей, вокруг которых долгое время создавался образ безупречности и отредактированности. Мой опыт интервью показывает, что человеческим разговором, с уважением к секретам, а не методом “идти напролом” можно узнать человека поглубже. Поэтому наши гости готовы открыться мне и доверить свои тайны. “Мой секрет” на СТБ наконец-то покажет звезд обычными людьми, которыми они, собственно, и являются. Мы откроем их вам совсем с другой стороны», ― прокомментировала премьеру ведущая проекта «Мой секрет» Маша Ефросинина.

Совсем скоро зрители увидят ряд откровенных интервью и шокирующих признаний звезд украинского шоу-бизнеса: судьи «Україна має талант» Евгения Кота, музыкантов Олега Скрипки, Русланы Лыжичко, Славы Каминской, Камалии, Tayanna, актера Тараса Цымбалюка и других. Только в студии проекта «Мой секрет» они раскроют такие тайны из личной жизни, которые до сих пор хранили за семью замками.

Спецвыпуск «Мой секрет» с Машей Ефросининой вышел в эфир СТБ в апреле этого года. Его героиней стала известная украинская певица Ирина Билык. В студии проекта Ирина впервые рассказала о главной тайне своей жизни, которую многие годы скрывала от СМИ, ― родном брате, за которым она ухаживает из-за его тяжелого психического заболевания.

Спецвыпуск получил успешные показатели ― рейтинг 2,3, доля 11,6 ― и вошел в десятку лучших программ дня.

Производством проекта занимается Starlight Production. Директор творческой студии — Виктория Вишнякова, руководитель проекта ― Юлия Поборуева, генеральный продюсер производства программ СТБ ― Наталья Франчук.

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