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Що готує фінал проєкту «Холостячка»-2?

02.12.2021

Уже цієї п’ятниці, 3 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск проєкту «Холостячка»-2. Фінальний тиждень буде сповнений романтичних зізнань і неймовірних поїздок. Уже завтра ми станемо свідками останніх побачень Злати Огнєвіч і її вирішального вибору. Кому ж Холостячка скаже три заповітні слова?

холостячка

Більше на тему: Хто пройшов у фінал проєкту «Холостячка»-2?

У 12 випуску «Холостячки»-2 на нас чекає розв’язка найромантичнішої історії цієї осені. Фінальний тиждень проєкту пройде у найпрекраснішому куточку Африки ― Тунісі. Чоловіки матимуть останній шанс на побачення з героїнею. Як далеко готовий зайти кожен, щоб вибір пав саме на нього?

Хто з чоловіків відвезе Злату у справжній оазис кохання і сколихне її почуття до себе настільки, що вона буде готова обговорювати дату весілля? Хто з претендентів на серце підніме Холостячку високо в небо і подарує їй незабутні емоції під час польоту? А з ким Злата вирушить у підводну подорож у пошуках неймовірної краси?

Тест на сумісність покаже, хто з чоловіків найкращий партнер для Злати. Хто відкриє перед дівчиною душу, а хто ухилятиметься од відповіді і розчарує її? І головне запитання: хто з чоловіків почує від Холостячки заповітне «так»?

«Саме його я дуже довго чекала», ― скаже Злата.

Найзворушливіший і найромантичніший фінал!

Дізнайтесь ім’я обранця Злати Огнєвіч уже завтра, 3 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Не пропустіть!

Video: Що готує фінал проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 12 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 12 випуск від 03.12.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

Video: Що готує фінал проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 12 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 12 випуск від 03.12.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

Більше на тему: Максим Тарапата: шлях на проєкті «Холостячка»-2

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