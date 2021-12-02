Уже в эту пятницу, 3 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 12 выпуск проекта «Холостячка»-2. Финальная неделя будет полна романтических признаний и невероятных поездок. Уже завтра мы станем свидетелями последних свиданий Златы Огневич и ее решающего выбора. Кому же Холостячка скажет три заветных слова?

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В 12 выпуске «Холостячки»-2 нас ждет развязка самой романтической истории этой осени. Финальная неделя проекта пройдет в прекраснейшем уголке Африки ― Тунисе. У мужчин будет последний шанс на свидание с героиней. Как далеко готов зайти каждый, чтобы выбор пал именно на него?

Кто из мужчин отвезет Злату в настоящий оазис любви и всколыхнет её чувства к себе настолько, что она будет готова обсуждать дату свадьбы? Кто из претендентов на сердце поднимет Холостячку высоко в небо и подарит ей незабываемые эмоции во время полета? А с кем Злата отправится в подводное путешествие в поисках невероятной красоты?

Тест на совместимость покажет, кто из мужчин самый подходящий партнер для Златы. Кто откроет перед девушкой душу, а кто будет увиливать от ответа и разочарует ее? И главный вопрос: кто из мужчин услышит от Холостячки заветное «да»?

«Именно его я очень долго ждала», ― скажет Злата.

Самый трогательный и романтический финал!

Узнайте имя избранника Златы Огневич уже завтра, 3 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ! Не пропустите!

Video: Что готовит финал проекта «Холостячка»-2? Что будет в 12 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 12 выпуск от 03.12.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

Video: Что готовит финал проекта «Холостячка»-2? Что будет в 12 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 12 выпуск от 03.12.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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