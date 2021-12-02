В 11 выпуске реалити «Холостячка»-2 покинул Максим Тарапата. Это повергло в шок всю страну, ведь он считался одним из главных претендентов на сердце Златы Огневич. Чем запомнился его путь на проекте ― читайте далее.

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На Первой вечеринке «Холостячки»-2 Максим сразу понравился Злате своей открытостью и расположил ее к себе. Но в течение нескольких последующих недель никак себя не проявлял, и героиня даже начала забывать о нем. Как вдруг в 3 выпуске он подготовил для Златы очень креативное видеообращение, которое покорило девушку. Тогда Холостячка увидела абсолютно другого Макса, и ей захотелось узнать его поближе.

С того момента их отношения начали очень быстро развиваться, и мужчина стремительно вышел в лидеры проекта. Максим также был первым, кто признался Холостячке в любви. Но в 11 выпуске Злата отпустила его, и их расставание стало неожиданностью для всех.

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