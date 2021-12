В 11 випуску реаліті «Холостячка»-2 залишив Максим Тарапата. Це шокувало всю країну, адже його вважали одним із головних претендентів на серце Злати Огнєвіч. Чим запам’ятався його шлях на проєкті ― читайте далі.

На Першій вечірці «Холостячки»-2 Максим одразу сподобався Златі своєю відкритістю і здобув її прихильність. Але протягом кількох наступних тижнів ніяк не проявляв себе, і героїня навіть почала забувати про нього. Аж раптом у 3 випуску він підготував для Злати дуже креативне відеозвернення, яке підкорило дівчину. Тоді Холостячка побачила зовсім іншого Макса, і їй захотілося пізнати його ближче.

З того моменту їхні стосунки почали дуже швидко розвиватись, і чоловік стрімко вийшов у лідери проєкту. Максим також був першим, хто освідчився Холостячці в коханні. Але в 11 випуску Злата відпустила його, і їхнє розставання стало несподіванкою для всіх.

Чим іще запам’ятався Максим Тарапата на проєкті «Холостячка»-2? Дивіться просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

