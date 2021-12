В 11 випуску «Холостячки»-2 найгострішими запитаннями сім’я Злати засипала Дмитра Шевченка. Проте чоловік стійко витримав допит з боку рідних дівчини і здобув їхню прихильність. Пропонуємо вам згадати, як пройшло знайомство Дмитра з родиною Холостячки.

В 11 випуску другим із сім’єю Злати Огнєвіч знайомився Дмитро. Холостячка непокоїлася, чи не закриється чоловік від її рідних. Але, як виявилося, даремно, адже Дмитро зміг показати себе з найкращого боку.

Мамі Злати відразу сподобалася заразлива усмішка чоловіка, і він справив на неї приємне враження. Батько і сестра дівчини поставилися до Дмитра з обережністю і засипали його запитаннями про життя та плани на майбутнє. Чоловік відповів на все, що цікавило рідних. Наприкінці вечора Злата зізналася, що він приємно здивував тим, як спілкувався з її родиною.

Чим іще запам’яталося знайомство Дмитра з рідними Холостячки? І які подробиці стосунків із дівчиною він розповів їм?

