Перед фінальним тижнем на проєкті «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч мала зробити складний вибір. Їй треба було попрощатися з одним із чоловіків. Але ніхто з них не хотів розлучатися з героїнею. Про це та багато іншого учасники розповіли у своїх відеозверненнях. Якими думками та почуттями ділилися чоловіки зі Златою перед 11 Церемонією троянд? Дивіться просто зараз.

