Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2
30.11.2021
Перед фінальним тижнем на проєкті «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч мала зробити складний вибір. Їй треба було попрощатися з одним із чоловіків. Але ніхто з них не хотів розлучатися з героїнею. Про це та багато іншого учасники розповіли у своїх відеозверненнях. Якими думками та почуттями ділилися чоловіки зі Златою перед 11 Церемонією троянд? Дивіться просто зараз.
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Відеозвернення Дмитра Шевченка
Video: Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2
Відеозвернення Андрія Задворного
Video: Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2
Відеозвернення Максима Тарапати
Video: Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2
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