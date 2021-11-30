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Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

30.11.2021

Перед фінальним тижнем на проєкті «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч мала зробити складний вибір. Їй треба було попрощатися з одним із чоловіків. Але ніхто з них не хотів розлучатися з героїнею. Про це та багато іншого учасники розповіли у своїх відеозверненнях. Якими думками та почуттями ділилися чоловіки зі Златою перед 11 Церемонією троянд? Дивіться просто зараз.

холостячка

Більше на тему: Знайомство з батьками Злати Огнєвіч та повернення фаворита: чим запам’ятався 11 випуск проєкту «Холостячка»-2

Відеозвернення Дмитра Шевченка

Video: Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 11 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 11 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Андрія Задворного

Video: Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 11 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 11 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Максима Тарапати

Video: Відеозвернення чоловіків перед 11 Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 11 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 11 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Більше на тему: Хто пройшов у фінал проєкту «Холостячка»-2?

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