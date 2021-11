Знайомство з батьками Злати Огнєвіч та повернення фаворита: чим запам’ятався 11 випуск проєкту «Холостячка»-2

В 11 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомила чоловіків зі своєю родиною. На них чекав справжній допит з боку мами, батька та сестри героїні. Хто з чоловіків не зміг його пройти? Які секрети про Злату розкрили її рідні? І невже за крок до фіналу на проєкт повернувся Роман Свечкоренко? Читайте далі.

На 11 тижні «Холостячки»-2 Злата знайомила чоловіків зі своїми рідними. Першим побачити сім’ю героїні зміг Максим. Перед знайомством він вирішив зробити Холостячці сюрприз і запропонував разом створити символічну прикрасу. У результаті в них вийшло чудове намисто з двома птахами, які символізують відданість і любов.

Після цього пара вирушила до рідних Холостячки. Там на них чекали мама Галина, тато Леонід, сестра Юлія та її хлопець Євген. Максим розповів про себе та свій бізнес.

Батько Злати висловив стурбованість стосовно їхнього спільного майбутнього. Він вирішив особисто розпитати Максима про його думки щодо цього за приготуванням шашлику. Поки чоловік колов дрова, батько пильно спостерігав за ним. Леонід не повірив словам Максима про те, що він закохався у Злату за 3 місяці. Учасник розповів про стосунки з колишньою дівчиною, а батько Холостячки зізнався йому, що у Злати не складалися минулі стосунки через музичну кар’єру.

Після цього Максим зміг поспілкуватися з мамою героїні. Він зізнався, що закоханий у її дочку. Галина у свою чергу розповіла більше про Злату. Максим їй сподобався.

Спробувати вивести чоловіка на чисту воду захотіла Юлія. Вона поставила йому купу гострих запитань: як Максим згладжуватиме конфлікти в стосунках, чи обговорювали вони весілля і чи боротиметься він за Злату, якщо вона його не обере. Після спілкування в неї закралися сумніви щодо чоловіка. Втім, Максимові дуже сподобалася родина Злати.

Наступним із сім’єю героїні знайомився Дмитро. Він також підготував дівчині сюрприз ― банджі-джампінг. Раніше Злата розповідала йому, що хотіла б здійснити подібний стрибок, але на побаченні страх узяв над нею гору і вона не змогла цього зробити. Проте Холостячка оцінила те, що Дмитро підтримував її.

Знайомство з рідними героїні розпочалося добре. Виявилося, що Дмитро і батько Злати ― земляки. Чоловік зізнався, що готовий переїхати до Києва заради Злати. Розповів він і те, що вже був одружений. Галина запросила його на індивідуальне спілкування і розпитала про минулий шлюб. Дмитро відкрився їй та зізнався, що хоче сім’ю. Він здався мамі серйозним чоловіком.

Леонід також захотів поговорити з Дмитром наодинці. Він поцікавився, де вони збираються жити після проєкту і як чоловік стримуватиме свою ревнощі.

Найгостріші запитання Дмитру поставила сестра Злати. Юлія запитала його, чи не нарцис він. Поцікавилася і тим, як чоловік оцінює своє матеріальне становище. Вона також намагалася з’ясувати, чи не прийшов він на проєкт лише заради піару.

Після спілкування дівчина поділилася, що не побачила в очах Дмитра закоханості. Проте весь вечір Злата підтримувала чоловіка і все скінчилося добре.

Останнім із рідними Злати знайомився Андрій. Він зробив широкий жест і вирішив разом із Холостячкою звести татуювання, зроблене з колишньою дівчиною.

Після цього пара разом із сестрою та її хлопцем поїхала на картинг. Перше враження про Андрія у Юлії та Євгена склалося добре. Вони захотіли поспілкуватися з ним наодинці. Андрій розповів їм про свій бізнес та минулий шлюб. Сестрі Злати здалося, що він не готовий знову одружитися. Андрій вирішив бути максимально відвертим і припустив, що Злата на проєкті заради піару. Недовіра чоловіка до Холостячки шокувала Юлію.

Після розмови вони вирушили на зустріч із батьками Злати. Андрій розповів їм, що був одружений і має доньку. Поки він пішов на індивідуальне спілкування з батьком Злати, Юлія розповіла сестрі про неприємні подробиці діалогу з чоловіком.

