Знакомство с родителями Златы Огневич и возвращение фаворита: чем запомнился 11 выпуск проекта «Холостячка»-2

В 11 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомила мужчин со своей семьей. Их ожидал настоящий допрос со стороны мамы, отца и сестры героини. Кто из мужчин не смог его пройти? Какие секреты о Злате раскрыли ее родные? И неужели за шаг до финала на проект вернулся Роман Свечкоренко? Читайте далее.

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На 11 неделе «Холостячки»-2 Злата знакомила мужчин со своими родными. Первым узнать семью героини смог Максим. Перед знакомством он решил сделать Холостячке сюрприз и предложил вместе создать символическое украшение. В результате у них получилось прекрасное ожерелье с двумя птицами, которые символизируют преданность и любовь.

После этого пара отправилась к родным Холостячки. Там их ждали мама Галина, папа Леонид, сестра Юлия и ее парень Евгений. Максим рассказал им о себе и своем бизнесе.

Отец Златы выразил обеспокоенность касательно их совместного будущего. Он решил лично расспросить Максима о его мыслях на этот счет за приготовлением шашлыка. Пока мужчина колол дрова, отец пристально наблюдал за ним. Леонид не поверил словам Максима о том, что он влюбился в Злату за 3 месяца. Участник рассказал об отношениях с бывшей девушкой, а отец Холостячки признался ему, что у Златы не складывались прошлые отношения из-за музыкальной карьеры.

После этого Максим смог пообщаться с мамой героини. Он признался, что влюблен в ее дочь. Галина в свою очередь рассказала больше о Злате. Она впечатлилась Максимом ― претендент ей понравился.

Попытаться вывести мужчину на чистую воду захотела Юлия. Она задала ему множество компрометирующих вопросов. Спросила, как Максим будет сглаживать конфликты в отношениях, обсуждали ли они свадьбу и будет ли он сражаться за Злату, если она его не выберет. После общения у нее закрались сомнения насчет мужчины. Тем не менее, Максиму очень понравилась семья Златы.

Следующим с родными героини знакомился Дмитрий. Он также подготовил девушке сюрприз ― банджи-джампинг. Ранее Злата рассказывала ему, что хотела бы осуществить подобный прыжок, но на свидании страх взял над ней верх и она не смогла этого сделать. Тем не менее, Холостячка оценила то, что Дмитрий поддерживал ее.

Знакомство с родными героини началось хорошо. Оказалось, что Дмитрий и отец Златы ― земляки. Мужчина признался, что готов переехать в Киев ради Златы. Рассказал он и то, что уже был женат. Галина пригласила его на индивидуальное общение и расспросила о прошлом браке. Дмитрий открылся ей и признался, что хочет семью. Он показался маме серьезным мужчиной.

Леонид также захотел поговорить с Дмитрием наедине. Он поинтересовался, где они собираются жить после проекта и как мужчина будет сдерживать свою ревность.

Самые колкие вопросы Дмитрию задала сестра Златы. Юлия спросила, не нарцисс ли он. Поинтересовалась и тем, как мужчина оценивает свое материальное положение. Юлия также пыталась выяснить, не пришел ли он на проект только ради пиара.

После общения девушка поделилась, что не увидела в глазах Дмитрия влюбленности. Тем не менее, весь вечер Злата поддерживала мужчину и все окончилось хорошо.

Последним с родными Златы знакомился Андрей. Он сделал красивый жест и решил вместе с Холостячкой свести татуировку, сделанную с бывшей девушкой.

После этого пара вместе с сестрой и ее парнем поехала на картинг. Первое впечатление об Андрее у Юлии и Евгения сложилось хорошее. Они захотели пообщаться с ним наедине. Андрей рассказал им о своем бизнесе и прошлом браке. Сестре Златы показалось, что он не готов снова жениться. Андрей решил быть максимально откровенным и предположил, что Злата на проекте ради пиара. Недоверие мужчины к Холостячке повергло Юлию в шок.

После разговора они отправились на встречу с родителями Златы. Андрей рассказал им, что был женат и имеет дочь. Пока он ушел на индивидуальное общение с отцом Златы, Юлия рассказала сестре о неприятных подробностях диалога с мужчиной.

Как отреагировала на это Злата? Какие вопросы задал Андрею отец девушки? Кто покинул проект? И получил ли место в финале Роман Свечкоренко?

Узнайте в полном 11 выпуске реалити «Холостячка»-2.

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