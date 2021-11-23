Подошла к концу 10 неделя на проекте «Холостячка»-2. А это значит, что до финального решения Златы Огневич остается все меньше времени. Какими мыслями делились мужчины с Холостячкой после знакомства с родителями? И кто удивил Злату неожиданным признанием в своем видеообращении? Смотрите прямо сейчас.

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Video: Видеообращения мужчин перед десятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 10 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 10 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед десятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 10 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 10 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

Video: Видеообращения мужчин перед десятой Церемонией роз на проекте «Холостячка»-2 Смотрите эксклюзивное видео с 10 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 10 выпуск. Смотрите видеообращения участников Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив.

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