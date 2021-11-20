Как прошло знакомство Златы Огневич с семьями мужчин в 10 выпуске «Холостячки»-2?

В 10 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич познакомилась с родными мужчин. От них она узнала множество ранее неизвестных фактов о претендентах на свое сердце. Что рассказали семьи участников? Как прошли встречи с ними? И какими каверзными вопросами засыпали родственники саму Злату? Читайте далее.

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На 10 неделе реалити «Холостячка»-2 Злате Огневич предстоял волнительный опыт ― знакомство с родными всех четверых мужчин. Первым со своей семьей девушку знакомил Андрей Хветкевич. Начать их совместный день он решил с обещанного ранее урока вождения. Андрей спокойно объяснял Злате азы управления автомобилем, и девушка смогла перебороть свой страх.

После этого они поехали знакомиться с мамой и братом мужчины. Перед встречей Андрей рассказал, что в прошлом подобные знакомства проходили плохо. Но к Злате мама отнеслась с теплотой. Так как семья Андрея любит экстрим, им предстояло вместе взобраться на скалу. На вершине их ожидало общение за столом.

Наедине мама Андрея рассказала, что могла потерять сына в детстве, и попросила девушку не ранить его. Общение получилось очень искренним. После этого Злату ждали каверзные вопросы от брата, но девушка прошла проверку. Вечер закончился на приятной ноте, и Андрей признался, что давно ни к кому не испытывал подобных чувств.

Следующим с родными Холостячку знакомил Максим. На встрече Злату ждали мама, дядя, тетя и двоюродные сестры мужчины.

Они не упускали возможности задавать вопросы о будущем, быте и жизненном графике пары. Но на индивидуальном общении с мамой Аленой Злата узнала, что женщина давно следит за ее творчеством. Мама рассказала о детстве и юности Максима и одобрила вероятную невестку.

Сестры мужчины ― Саша и Иванна — также захотели пообщаться с глазу на глаз с Холостячкой. Саша задала Злате множество вопросов и даже затронула тему брачных контрактов, а Иванна рассказала ей о прошлых отношениях Максима. Вечер пары окончился откровениями и просмотром фильма об их совместной истории на пляже.

Третьим с семьей Злату знакомил Андрей Задворный. Вместе с Холостячкой он отправился в свой родной город Светловодск, где живут его родители. Мама Андрея сразу произвела хорошее впечатление на героиню. Вместе с отцом они рассказали о детстве и школьных годах сына и о том, что он всегда был любимцем девушек. Специально для Златы женщина сыграла на аккордеоне и спела.

Чтобы пообщаться наедине, мама Андрея и Злата отправились на дачу. Там они смогли немного поработать в огороде, а также поговорить о бывших девушках мужчины и семейных секретах. Наталья не задавала Злате острых вопросов, и это очень расположило героиню к ней. По возвращении домой Злата пообщалась наедине и с отцом Андрея. Он рассказал больше о первом браке сына. После долгого дня Андрей пригласил Злату встретить закат на яхте и показал ей самые красивые места Светловодска.

Последним с родными Холостячку знакомил Дмитрий. Он пригласил ее в свой родной город ― Александрию. Дмитрий показал Злате места, в которых провел детство, и представил ее родителям, брату и племянницам. Оказалось, что мама и папа мужчины, как и он, связаны со спортом. Родители рассказали о юности и первых отношениях сына.

Злата смогла пообщаться наедине с отцом Дмитрия ― Анатолием. Он признался, что вначале не воспринял участие сына в проекте всерьез, но увидел, что зря. Рассказал и о бывшей жене Дмитрия. Анатолий признался, что Злата им нравится.

Брат Артем также пообщался с Холостячкой наедине. Он рассказал девушке о причинах холостяцкой жизни Дмитрия и поделился как положительными, так и отрицательными его качествами.

Что рассказал Злате брат Дмитрия? Какими откровениями поделилась с девушкой его мама? И кто покинул проект на этой неделе?

Узнайте в полном 10 выпуске реалити «Холостячка»-2.

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