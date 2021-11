Як пройшло знайомство Злати Огнєвіч із сім’ями чоловіків у 10 випуску «Холостячки»-2?

У 10 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомилася з рідними чоловіків. Від них вона дізналася багато раніше невідомих фактів про претендентів на своє серце. Що розповіли сім’ї учасників? Як відбулися зустрічі з ними? І якими каверзними запитаннями засипали родичі саму Злату? Читайте далі.

Більше на тему: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

На 10 тижні реаліті «Холостячка»-2 на Злату Огнєвіч чекав хвилюючий досвід ― знайомство з рідними всіх чотирьох чоловіків. Першим зі своєю родиною дівчину знайомив Андрій Хветкевич. Почати їхній спільний день він вирішив з обіцяного раніше уроку водіння. Андрій спокійно пояснював Златі ази керування автомобілем, і дівчина змогла перебороти свій страх.

Після цього вони поїхали знайомитися з мамою та братом чоловіка. Перед зустріччю Андрій розповів, що в минулому подібні знайомства бували погано. Але до Злати мама поставилася з теплотою. Оскільки сім’я Андрія любить екстрим, їм треба було разом піднятися на скелю. На вершині на них чекало спілкування за столом.

Наодинці мама Андрія розповіла, що могла втратити сина в дитинстві, і попросила дівчину не поранити його. Спілкування вийшло дуже щирим. Після цього на Злату чекали каверзні запитання від брата, але дівчина пройшла перевірку. Вечір закінчився на приємній ноті, і Андрій зізнався, що давно ні до кого не мав таких почуттів.

Наступним з рідними Холостячку знайомив Максим. На зустрічі на Злату чекали мама, дядько, тітка та двоюрідні сестри чоловіка.

Вони не оминули можливості розпитати про майбутнє, побут і життєвий графік пари. А на індивідуальному спілкуванні з мамою Оленою Злата дізналася, що жінка давно стежить за її творчістю. Мама розповіла дівчині про дитинство та юність Максима і схвалила ймовірну невістку.

Сестри чоловіка ― Саша та Іванна ― також захотіли поспілкуватися віч-на-віч із Холостячкою. Саша поставила Златі купу запитань і навіть торкнулася теми шлюбних контрактів, а Іванна розповіла їй про минулі стосунки Максима. Вечір пари закінчився одкровеннями і переглядом фільму про їхню спільну історію на пляжі.

Третім із сім’єю Злату знайомив Андрій Задворний. Разом з Холостячкою він вирушив до свого рідного міста Світловодська, де мешкають його батьки. Мама Андрія одразу справила гарне враження на героїню. Разом з батьком вони розповіли про дитинство та шкільні роки сина і про те, що він завжди був улюбленцем дівчат. Спеціально для Злати жінка зіграла на акордеоні та заспівала.

Щоб поспілкуватися віч-на-віч, мама Андрія і Злата вирушили на дачу. Там вони змогли трохи попрацювати на городі, а також поговорити про колишніх дівчат чоловіка та сімейні секрети. Наталя не ставила Златі гострих запитань, і це дуже прихилило героїню до неї. Після повернення додому Злата поспілкувалася наодинці з батьком Андрія. Він розповів більше про перший шлюб сина. Після довгого дня Андрій запросив Злату зустріти захід сонця на яхті і показав їй найкрасивіші місця Світловодська.

Останнім з рідними Холостячку знайомив Дмитро. Він запросив дівчину до свого рідного міста ― Олександрії. Дмитро показав Златі місця, де провів дитинство, і представив її батькам, братові і племінницям. Виявилося, що мама і тато чоловіка, як і він, пов’язані зі спортом. Батьки розповіли про юність та перші стосунки сина.

Злата змогла поспілкуватися наодинці з батьком Дмитра ― Анатолієм. Він зізнався, що спочатку не сприйняв участь сина у проєкті всерйоз, але побачив, що дарма. Розповів чоловік і про колишню дружину Дмитра. Анатолій зізнався, що Злата їм подобається.

Брат Артем також поспілкувався з Холостячкою наодинці. Він розповів дівчині про причини холостяцького життя Дмитра і поділився як позитивними, так і негативними його якостями.

Що розповів Златі брат Дмитра? Якими одкровеннями поділилася з дівчиною його мати? І хто залишив проєкт цього тижня?

Дізнайтесь у повному 10 випуску реаліті «Холостячка»-2.

Більше на тему: Негаразди Андрія Хветкевича

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.