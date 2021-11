У 9 випуску «Холостячки»-2 Андрій Хветкевич подарував Златі Огнєвіч справжню зимову казку. Чоловік спланував побачення від і до, щоб усе було ідеальним, але… не все пішло за його планом. Пропонуємо вам згадати, які ще невдачі стояли на заваді Андрію на проєкті «Холостячка»-2.

Андрій Хветкевич завжди намагається планувати все заздалегідь. Він не раз зізнавався в тому, що є перфекціоністом. Але на проєкті «Холостячка»-2 його планам постійно щось перешкоджає.

На Першій вечірці Андрій повністю спланував зустріч зі Златою, але їхнє спілкування порушив Вінченцо Дулепа. Фотосесія в басейні на другому побаченні також мала пройти ідеально, але тоді все зіпсував дощ і складне вбрання дівчини. Не винятком стало і новорічне свято, організоване для Холостячки.

Що завадило планам Андрія на останньому побаченні? І які ще казуси траплялися з чоловіком на проєкті «Холостячка»-2?

