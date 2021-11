У 9 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч познайомилася з життям чоловіків. Вона змогла більше дізнатися про їхню роботу, вподобання та плани на майбутнє. Останнім дівчину просто вразив Максим Тарапата. Чим поділився чоловік із Холостячкою? Дізнайтеся далі.

На 9 тижні «Холостячки»-2 Максим здивував Злату серйозністю своїх намірів. Під час побачення він показав їй місце, де провів усе дитинство. Чоловік зізнався, що хоче побудувати тут будинок для них двох. Крім того, він відкрито заявив, що бачить їхнє спільне майбутнє не на словах, а в реальних діях.

Злата оцінила сміливість Максима. На зустрічі з архітектором дівчина з ентузіазмом пропонувала ідеї щодо конструювання та облаштування кімнат.

Що з цього вийшло? І якими ще планами на спільне майбутнє поділився зі Златою Максим Тарапата?

