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Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

16.11.2021

Дедалі менше часу залишається до фіналу головного романтичного реаліті країни «Холостячка»-2. Конкуренція між чоловіками досягає свого піку. Кожен із них готовий на все, щоб Злата Огнєвіч обрала саме його. Тому учасники використовують будь-яку нагоду для спілкування з Холостячкою. Чим дивували і якими почуттями ділилися претенденти на її серце у своїх відеозверненнях ― дізнайтеся просто зараз.

холостячка

Більше на тему: Новорічна казка і план спільного будинку: чим запам’ятався 9 випуск проєкту «Холостячка»-2

Відеозвернення Максима Тарапати

Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Дмитра Шевченка

Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Андрія Задворного

Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Відеозвернення Андрія Хветкевича

Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 в 9 випуску?

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