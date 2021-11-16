Дедалі менше часу залишається до фіналу головного романтичного реаліті країни «Холостячка»-2. Конкуренція між чоловіками досягає свого піку. Кожен із них готовий на все, щоб Злата Огнєвіч обрала саме його. Тому учасники використовують будь-яку нагоду для спілкування з Холостячкою. Чим дивували і якими почуттями ділилися претенденти на її серце у своїх відеозверненнях ― дізнайтеся просто зараз.

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Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

Video: Відеозвернення чоловіків перед дев’ятою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2 Дивіться ексклюзивне відео з 9 випуску проєкту Холостячка 2 сезон. Що не увійшло в ефір Холостячки 9 випуск. Дивіться відеозвернення учасників Холостячка 2021 на СТБ ексклюзив.

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