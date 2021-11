Дедалі менше часу залишається до фіналу головного романтичного реаліті країни «Холостячка»-2. Конкуренція між чоловіками досягає свого піку. Кожен із них готовий на все, щоб Злата Огнєвіч обрала саме його. Тому учасники використовують будь-яку нагоду для спілкування з Холостячкою. Чим дивували і якими почуттями ділилися претенденти на її серце у своїх відеозверненнях ― дізнайтеся просто зараз.

