Хто залишив проєкт «Холостячка»-2 в 9 випуску?

9 тиждень проєкту «Холостячка»-2 був особливим. Злата Огнєвіч змогла стати частиною життя всіх чотирьох чоловіків. Героїня провела з кожним із них цілий день і дізналася багато нового. Хто з учасників проявив себе з негативного боку і вирушив додому? Читайте далі.

Дев’ята Церемонія троянд була дуже напруженою. Дві бутоньєрки Злата вручила Максиму Тарапаті та Андрію Задворному. Тож претендентами на останню троянду виявилися Андрій Хветкевич та Дмитро Шевченко. Її Холостячка подарувала… Андрієві.

Та перш ніж ухвалити рішення щодо Дмитра, вона вирішила ще раз поговорити з ним. Злата зізналася чоловікові, що своєю відстороненістю на побаченні він порушив її довіру. Дмитро пояснив, що це сталося через ревнощі до інших учасників. Дівчина зрозуміла причину його поведінки і попросила надалі завжди говорити про те, що турбує.

Злата не змогла відпустити Дмитра. Вона дала йому другий шанс і вручила бутоньєрку.

Тож ніхто з чоловіків не залишив проєкт у 9 випуску. А це означає, що в усіх них уже наступного тижня буде можливість познайомити Злату зі своєю родиною.

