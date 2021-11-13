Кто покинул проект «Холостячка»-2 в 9 выпуске?

9 неделя проекта «Холостячка»-2 была особенной. Злата Огневич смогла стать частью жизни всех четверых мужчин. Героиня провела с каждым из них целый день и узнала много нового. Кто из участников проявил себя с негативной стороны и отправился домой? Читайте далее.

Девятая Церемония роз была очень напряженной. Две бутоньерки Злата вручила Максиму Тарапате и Андрею Задворному. Таким образом, претендентами на последнюю розу оказались Андрей Хветкевич и Дмитрий Шевченко. Ее Холостячка подарила… Андрею.

Но прежде чем принять решение по поводу Дмитрия, она решила еще раз поговорить с ним. Злата призналась мужчине, что своей отстраненностью на свидании он нарушил ее доверие. Дмитрий объяснил, что это произошло из-за ревности к другим участникам. Девушка поняла причину его поведения и попросила впредь всегда говорить о том, что тревожит.

Злата не смогла отпустить Дмитрия. Она дала ему второй шанс и вручила бутоньерку.

Таким образом, никто из мужчин не покинул проект в 9 выпуске. А это значит, что у всех них уже на следующей неделе будет возможность познакомить Злату со своей семьей.

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