Уже сьогодні о 19:00 відбудеться прем’єра 9 випуску проєкту «Холостячка»-2. Перш ніж дізнатися продовження історії Злати Огнєвіч та чоловіків, пропонуємо вам згадати найяскравіші зізнання минулого тижня. Які почуття мають учасники до Холостячки? Дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: Що готує 9 випуск проєкту «Холостячка»-2?

8 тиждень на проєкті «Холостячка»-2 був наповнений романтичними побаченнями та зізнаннями в почуттях. Усі чоловіки відкрилися для Злати із зовсім нового боку. Під час побачення у фортеці Дмитро зізнався Холостячці, що боїться закохатися. Завдяки цьому вона змогла краще зрозуміти чоловіка. А Андрій Хветкевич на Церемонії троянд поділився зі Златою секретом. Він зізнався, що завдяки дівчині знову почуває себе закоханим школярем.

І вперше за весь сезон у 8 випуску відбулося освідчення в коханні. Три заповітні слова Златі сказав Максим.

Як це було? І якими ще почуттями чоловіки ділилися з Холостячкою у 8 випуску? Дивіться в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Більше на тему: Олег Плахотнюк: шлях на проєкті «Холостячка»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.