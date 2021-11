У 8 випуску проєкт «Холостячка»-2 залишив Олег Плахотнюк. Злата Огнєвіч зрозуміла, що не готова продовжувати стосунки з ним, і попрощалася. Чим запам’ятався шлях Олега на проєкті ― читайте далі.

На Першій вечірці «Холостячки»-2 Олег Плахотнюк здивував Злату своєю появою у білосніжному костюмі. Уже тоді він почав шукати їхні спільні точки дотику. Але на другому тижні в героїні з’явилися сумніви щодо Олега, коли він перейшов межу під час контактної імпровізації. Однак надалі чоловік зміг відкритися із зовсім іншого, романтичного та чуттєвого боку.

Олег присвячував Златі вірші, дарував гарні прикраси і навіть підготував мультфільм про їхню спільну історію. Проте у 8 випуску Холостячка зрозуміла, що таки не готова бути його жінкою, і попрощалася з ним.

Чим іще запам’ятався Олег Плахотнюк у 2 сезоні «Холостячки»? Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

