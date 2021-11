Устриці, вино і романтика середньовіччя: як минув 8 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

У 8 випуску проєкту «Холостячка»-2 продовжилася історія Злати Огнєвіч та чоловіків в Одесі. Новий тиждень ще більше зблизив героїню з претендентами на її серце. Хто дав дівчині нагоду відчути себе справжньою принцесою? З ким вона змогла підкорити висоту? А з ким поринула в дитинство? Дізнайтеся в матеріалі.

Першим цього тижня на побачення вирушив Андрій Задворний. На минулій Церемонії троянд Злата згадала, що чоловік часто поводиться несерйозно, як дитина. На побаченні Андрій спробував довести їй протилежне. Він запропонував дівчині підкорити висоту на аерошуті. Златі сподобався сюрприз чоловіка.

Після цього пара на собі випробувала одеські грязі. Ніжні дотики дозволили їм стати ще ближчими. Під час побачення Злата побачила в Андрії відповідальність, і вечір закінчився поцілунком.

Після їхнього повернення додому до кімнати Холостячки несподівано прийшов Олег. Він зізнався Златі, що хоче хоч на день відчути себе з нею справжньою парою. Олег продемонстрував це наступного ранку, коли приєднався до дівчини на її занятті стретчингом. Оскільки чоловік тренер, він зміг допомогти Холостячці в тренуванні. Олег виявляв усілякі знаки уваги, але іноді переходив межу і не розумів натяків Злати, через що вона почувалася ніяково.

Після ранкового тренування всі чоловіки вирушили з Холостячкою спочатку на устричну ферму, а потім на винний завод. Конкуренція досягла межі. Під час лову устриць та вивчення вин чоловіки як могли намагалися привернути увагу Холостячки. І на дегустації в них з’явилася реальна можливість для цього. Один з учасників отримав шанс розділити зі Златою особливий сорт вина за результатами… аукціону. Усі гроші від нього пішли на благодійність.

У напруженій боротьбі зійшлися Максим Тарапата та Андрій Хветкевич. Сума лоту стартувала з 500 гривень, а закінчилася на позначці… 60 тисяч гривень. Переможцем було визнано Андрія. Він виборов право на індивідуальне спілкування зі Златою. Чоловік зізнався, що при погляді на дівчину в нього перехоплює дух. Під час спілкування Андрій і Злата стали ближчими одне до одного і їхні стосунки вийшли на новий рівень.

Після цього на Холостячку чекав сюрприз. Один із чоловіків запросив її на побачення… у фортецю. Загадковим лицарем виявився Дмитро. Він запропонував поринути в атмосферу середньовіччя. Під час побачення Дмитро дивував Злату навичками стрільби з лука, носив її на руках та розкрив свої таємниці. Він зізнався, що йому не подобається, як дівчина дивиться на інших чоловіків. А потім відкрив серце і сказав, що боїться закохатися.

Злата теж зробила зізнання і сказала Дмитрові, що він їй подобається. День одкровень закінчився лицарською вечерею у вежі фортеці.

Після романтичного дня з Дмитром на Злату чекала ще одна несподіванка. Поки всі спали, Андрій Хветкевич покликав її на побачення в лунапарк.

Цієї ночі всі атракціони належали лише їм двом. Злата була в захваті. Чоловік подарував їй можливість поринути в дитинство. Вони стріляли і каталися на машинках, а на колесі огляду Андрій уперше поцілував Холостячку і зізнався, що закоханий у неї.

Чи відповіла йому взаємністю Злата? Як відреагували інші чоловіки на вчинок Андрія? І хто залишив проєкт цього тижня?

Дізнайтесь у повному 8 випуску реаліті «Холостячка»-2.

